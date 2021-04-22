Безрезультативный проект на 11 млрд тенге возмутил сенатора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Нариман Турегалиев поднял проблемы, касающиеся строительства Сырдарьинского и Талапского групповых водопроводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своём депутатском запросе он отметил, что эти водопроводы должны были быть реализованы в Жанакорганском районе Кызылординской области.

Строительство водопроводов должно обеспечить чистой питьевой водой около 43 тысяч жителей 28 населенных пунктов Жанакорганского района. На их строительство потратили в общей сложности 10,7 млрд тенге: 5,2 млрд - на Сырдарьинский и 5,5 млрд - на Талапский групповые водопроводы.

Однако, по словам депутата, несмотря на выделение этих денег, улучшения ситуации с питьевой водой население до сих пор не почувствовало. Из 8 скважин, пробуренных в Талапском групповом водопроводе, вода в недостаточном объёме и с песком. Кроме того, оба групповых водопровода не включены в перечень особо важных групповых и локальных систем водоснабжения. Поэтому людям приходится платить за питьевую воду по полному тарифу.

«Питьевая вода предоставляется населению только на 1-2 часа в день. Из-за неполного запуска этих проектов жители вынуждены получать питьевую воду из шахтных колодцев или небольших скважин, расположенных во дворе», - добавил сенатор.

Депутат попросил ускорить решение проблем, имеющихся на Талапском и Сырдарьинском водопроводах систем, включить их в перечень особо важных и способствовать решению вопросов, связанных с субсидированием.



