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Безработными официально числятся около 450 тыс. казахстанцев
29 Июля 2022 15:12

Безработными официально числятся около 450 тыс. казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане насчитывается около 450 тыс. безработных лиц. Об этом сообщила генеральный директор государственного фонда социального страхования Нурсулу Кемел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лица, оставшиеся без работы, должны зарегистрироваться в качестве безработных на портале или в центрах занятости населения. Многие граждане теряют свое время из-за того, что своевременно не регистрируются на портале. Социальная выплата от государства начисляется только тем, кто официально зарегистрировал себя в качестве безработного. После этого выплата автоматически начисляется безработным лицам», - пояснила на брифинге в СЦК глава фонда социального страхования.

По ее словам, не наблюдается рост получателей социальных выплат в качестве безработных.

«Насчитывается около 450 тыс. безработных лиц. Это официальная статистика. Только 106 тыс. из них зарегистрированы в нашем фонде. Из них 20-30 тыс. человек все еще не знают о назначении социальных выплат государством в случае потери работы. Предприятиям и работодателям всегда говорим о том, чтобы в случае увольнения сотрудника, они напоминали ему об этой мере поддержки», - добавила Нурсулу Кемел.

Ранее в фонде социального страхования озвучили средний размер социальных выплат.


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