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    20:10, 13 Февраль 2023 | GMT +6

    Безработным гражданам сообщили о возможностях трудоустройства с помощью SMS рассылки

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК направило более 12 тысячам казахстанцев из числа безработной молодежи в возрасте от 23 до 35 лет SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Гражданам были направлены SMS-сообщения о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

    «В целом каждый казахстанец может получить консультацию о возможностях трудоустройства, получения выплаты по потере работы и других мерах господдержки через портал «Enbek.kz», центр занятости населения или единый контакт-центр 1414», – проинформировал директор департамента занятости населения Минтруда Аскар Ниязов.

    Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане внедрена Цифровая карта семьи, позволяющая на основании данных информационных систем государственных органов выявлять граждан, которым полагается государственная поддержка, и в проактивном формате оказывать им помощь.


    Теги:
    Минтруда РК Трудоустройство Правительство
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