19 Мая 2022 20:59

Безработных в Алматы будут обучать на краткосрочных курсах по 25 специальностям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Безработные жители города Алматы могут пройти бесплатные краткосрочные профессиональные курсы по востребованным специальностям в рамках национального проекта по развитию предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году на краткосрочных курсах планируется обучить более 600 горожан.

«На сегодня по госпрограмме с центром занятости готовы сотрудничать 24 учебных организации города, предлагающие обучение по 25 специальностям. Между центром занятости, учебным центром, работодателем и слушателем курсов заключается четырехсторонний контракт. После завершения курсов слушателям окажут содействие в трудоустройстве», - сообщили в управлении социального благосостояния города Алматы на запрос агентства МИА «Казинформ».

Продолжительность обучения составляет три месяца. Во время обучения выплачивается стипендия в размере 20 тыс. 948 тенге, по окончании курсов выдается сертификат и оказывается содействие в трудоустройстве.

Записаться на курсы и пройти обучение могут только зарегистрированные безработные граждане, имеющие в Алматы постоянную или временную регистрацию. Для записи на курсы необходимо обратиться в центр занятости населения акимата города Алматы.

Как ранее сообщалось, с начала года в Алматы свыше 13 тыс. человек признаны безработными. В акимате отметили, что на сегодня на рынке труда востребованы пять отраслей: медицина, фармацевтика, образование, воспитание, производство.