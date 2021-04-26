Безработных казахстанцев не обязывают вернуть соцвыплату 42 500 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из казахстанских Instagram-аккаунтов обсуждают новость о том, что все безработные, получившие выплату 42 500 тенге в период ЧП, теперь обязаны вернуть 20 000 тенге государству. Эту информацию опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Социальная выплата в размере 42 500 тенге производилась за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Она полагалась работающим гражданам, которые потеряли свой доход из-за введенных карантинных ограничений и режима ЧП.

«Если гражданин являлся безработным, он не мог потерять доходы в связи с введением ограничений деятельности повсеместно на всей территории Республики Казахстан. Соответственно, не мог претендовать на получение 42 500 тенге и не должен был подавать заявление на выплату в качестве самозанятого, так как не являлся таковым. Но тем не менее при этом стоит подчеркнуть, что ГФСС сейчас не требует от безработных, получивших 42 500 тенге, осуществления возврата средств на сумму 20 000 тенге», — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Таким образом, сообщения о том, что казахстанцев обязывают вернуть полученные ранее социальные выплаты, не соответствуют действительности.

Это не первый раз, когда пользователей Казнета пугают обязательным возвратом социальных выплат. Ранее Министерство труда и социальной защиты населения также опровергало подобные утверждения.