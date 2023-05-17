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Безработные казахстанцы получили SMS о возможностях трудоустройства

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Мая 2023, 21:26
Безработные казахстанцы получили SMS о возможностях трудоустройства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК направило более 25 тысячам казахстанцев из числа безработной молодежи в возрасте от 23 до 35 лет SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Гражданам одномоментно были направлены SMS-сообщения о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

Каждый казахстанец может получить консультацию о возможностях трудоустройства, назначения выплаты по потере работы и других мерах господдержки через портал Enbek.kz, центр занятости населения или единый контакт-центр 1414.

Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане внедрена Цифровая карта семьи, позволяющая на основании данных информационных систем государственных органов выявлять граждан, которым полагается государственная поддержка, и в проактивном формате оказывать им помощь.


Минтруда РК  
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