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Безработные должники по алиментам будут получать работу в Караганде

23 Ноября 2019 19:45
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Безработные должники по алиментам будут получать работу в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Прокуратура района имени Казыбек би города Караганды провела ярмарку вакансий среди проблемных должников и подучетных лиц. Мероприятие прошло на площадке городского отдела занятости и социальных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Таким образом прокуроры намерены сократить долги по алиментам. Целью мероприятия также является профилактика уголовных правонарушений путем трудоустройства алиментщиков и подучетных лиц пробации.

В ярмарке участвовали субъекты бизнеса, поддержавшие инициативу организаторов.

Безработным была предоставлена информация о вакансиях. Также специалисты помогали подобрать работу и дали бесплатную консультацию.


«Проведение подобных мероприятий направлено на обеспечение исполнения судебных актов о взыскании алиментов и повышение уровня занятости подучетных лиц. Всего с начала года удалось найти работу 14 обратившимся. Одновременно прокуратура района имени Казыбек би города Караганды разъясняет, что за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей предусмотрено наказание по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан до двух лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По словам прокуроров, на сегодняшний день по району имени Казыбек би в производстве числится свыше 8 тысяч исполнительных документов, по которым задолженность превысила 160 млн. тенге.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Занятость - 2020,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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