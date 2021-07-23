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Безработного жителя Кокшетау подозревают в сбыте синтетических наркотиков
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 29-летний безработный житель Кокшетау подозревается в распространении синтетических наркотиков. В ходе обыска у мужчины изъяли более полумиллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, акмолинские наркополицейские вычислили и задержали 29-летнего безработного жителя города Кокшетау, который подозревается в распространении синтетических наркотиков.
«В ходе проведения негласных следственных действий было установлено, что подозреваемый реализовывал на территории областного центра вещество порошкообразной консистенции со специфическим запахом. Согласно поступившим результатам экспертизы, вещество является синтетическим наркотиком – «a – PVP», весом 0,19 граммов. В ходе обыска по месту жительства задержанного было изъято более 500 тысяч тенге, что явно свидетельствует о незаконном происхождении денежных средств», - пояснили в полиции.
По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
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