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    13:00, 25 Май 2025 | GMT +5

    Безработных через SMS оповестят о возможности стать интервьюером на сельхозпереписи

    Министерство труда и социальной защиты населения РК направит 300 казахстанцам из числа зарегистрированных безработных, находящихся в сложной жизненной ситуации, SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передает агентство Kazinform.

    SMS
    Фото: moyo.ua

    Как сообщили в ведомстве, в рамках совместной работы с Бюро национальной статистики РК гражданам из 70 городов Казахстана одномоментно с сервиса 1414 будут направлены SMS-сообщения о возможности трудоустройства в качестве переписного персонала (интервьюера) для проведения сельскохозяйственной переписи населения.

    Сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 1 по 31 августа методом самозаполнения на специальном интернет-портале, а также с 20 сентября по 20 октября методом личного интервью с привлечением переписного персонала.

    Что нужно знать о сельхозпереписи в Казахстане - читайте здесь.

    Могут ли оштрафовать за отказ предоставить данные на сельхозпереписи - читайте здесь.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Сельхозперепись Безработица Трудоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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