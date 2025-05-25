Безработных через SMS оповестят о возможности стать интервьюером на сельхозпереписи

Как сообщили в ведомстве, в рамках совместной работы с Бюро национальной статистики РК гражданам из 70 городов Казахстана одномоментно с сервиса 1414 будут направлены SMS-сообщения о возможности трудоустройства в качестве переписного персонала (интервьюера) для проведения сельскохозяйственной переписи населения.

Сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 1 по 31 августа методом самозаполнения на специальном интернет-портале, а также с 20 сентября по 20 октября методом личного интервью с привлечением переписного персонала.

Что нужно знать о сельхозпереписи в Казахстане - читайте здесь.

Могут ли оштрафовать за отказ предоставить данные на сельхозпереписи - читайте здесь.