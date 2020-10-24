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Безработицу среди молодежи искореняют в Сырымском районе ЗКО

Автор:  
Аида Галиева
24 Октября 2020, 10:29
Безработицу среди молодежи искореняют в Сырымском районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Специалисты Центра обслуживания молодежи и районного ресурсного центра в рамках проекта «Жастарға кеңес» встретились с сельской молодежью Сырымского района ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области специалисты Центра обслуживания молодежи и районного ресурсного центра в рамках проекта «Жастарға кеңес» встретились с молодежью. Всю неделю они объезжали сельские округа и дома безработных сельчан. Всего в районе было выявлено 103 молодых человека, которые официально нигде не работают.

Организаторы, встретившись с каждым лично, узнавали причину сложившейся ситуации, рассказывали о государственных программах и проектах, которые направлены на помощь в трудоустройстве. Также было рассказано об инструментах господдержки, с помощью которых возможно открыть свое дело.

«Мы благодарны организаторам проекта за детальную работу с нашей молодежью. Индивидуальный подход дал положительный эффект. Потенциал имеется у каждого, просто его нужно направить в правильное русло. В рамках выездных встреч безработная молодежь получила ответы на многие свои вопросы. В большинстве своем они касались молодежной практики, проекта «Бастау-Бизнес», программы «С дипломом в село», жилищных программ. Сейчас организаторы ведут работу по решению проблем с трудоустройством молодых людей», – рассказал председатель комитета молодежи района Мади Каиров.

В результате недельного мероприятия несколько молодых людей оставили в районном молодежном Ресурсном центре заявки на реализацию бизнес-инициатив. Нескольких человек, кто не может прийти в эти центры, специалисты будут посещать на дому. Каждого из обратившихся специалисты центров будут сопровождать до достижения реальных результатов. Такую работу планируется проводить на постоянной основе, чтобы снизить уровень безработицы в районах.


Западно-Казахстанская область   Занятость   Молодежь  
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