Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18%

13 Января 2023, 21:25
Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18% в ноябре 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец ноября 2022 года составила 910,1 тысячи человек, сократившись на 18,1% по сравнению с аналогичной датой 2021 года», - сообщили в ЕЭК.

Таким образом, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2021 году этот показатель составлял 1,2%.


Новости по теме
Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
Сельхозпродукцию на $154,8 млрд произвели в ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года
Услуги финуправляющего за банкротов из уязвимых слоев населения оплатит государство
Теги:
Читайте также
Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
Министр национальной экономики спустился в шахту в Улытауской области
Услуги финуправляющего за банкротов из уязвимых слоев населения оплатит государство
Сельхозпродукцию на $154,8 млрд произвели в ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года
При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%
Пик инфляции ожидаем в феврале - глава Нацбанка
Новости партнеров
Популярное
1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

Лента новостей