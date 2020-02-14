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Безотходное производство наладил ферросплавный завод в Павлодарской области

14 Февраля 2020 22:50
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Безотходное производство наладил ферросплавный завод в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Почти миллион тонн хромового шлака переработал Аксуский завод ферросплавов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Благодаря повторному вовлечению в производство, текущие шлаки практически не складируются на отвалах, – сказал директор Аксуского завода ферросплавов Сергей Прокопьев. – Более того, мы постепенно перерабатываем лежалые отходы, которые накопились за историю завода. В результате мы получаем пригодный к отгрузке потребителю товарный феррохром, передельный феррохром и металлоконцентрат, которые повторно вовлекаются в производство и дорожный щебень».

По данным предприятия, в 2019 году там переработали более 960 тысяч тонн хромового шлака и повторно вовлекли в производство более 24 тысяч тонн пыли, уловленной мощными газоочистными установками на печах.

«Повторно вовлекается в производство и пыль, которая образуется в печах и улавливается газоочистными установками. Она содержит до 30 процентов ведущего элемента и является отличным сырьём для агломерационного цеха завода, - сообщили на Аксуском заводе ферросплавов. - Практически из отходного материала в 2019 году произведено почти 250 тысяч тонн агломерата, который возвращается снова в печь. Чтобы достичь таких объёмов, аглоцех перерабатывает пыль не только Аксуского, но и Актюбинского ферросплавного завода».

По итогам 2019 года предприятие направило на реализацию экологических программ почти 8 миллиардов тенге. Например, начали строить новый газоочистной комплекс для печи №44, пуск которого намечен в этом году, а также заменили фильтры на действующих газоочистных системах.


Фото пресс-службы Аксуского завода ферросплавов.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Промышленность,
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Автор:

Антон Гагарин

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