Безоперационное лечение коленных суставов прошли 52 карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова для лечения коленных суставов используется инновационный малоинвазивный метод лечения – радиочастотная денервация, или абляция. С начала года эту процедуру прошли 52 жителя области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Современный метод применяется при деформирующих остеоартрозах 3–4-й стадии, дегенеративных заболеваниях суставов, вызванных в том числе возрастными изменениями. Нередко при таких симптомах возникает необходимость замены коленного сустава, но не все пациенты на это решаются из-за страха или противопоказаний. Именно в таких случаях врачи проводят радиочастотную денервацию, или абляцию. При помощи специального оборудования делается несколько проколов, через которые радиочастотные волны блокируют нервы, окружающие коленный сустав.

Карагандинке Корлан Байтуковой провели процедуру радиочастотной денервации на двух коленях. До этого у неё были сильные боли, она не могла ходить, долго стоять.

«Я собиралась менять сустав, встала в очередь. Мне посоветовали сделать РЧД за счёт медстрахования, поэтому я ничего не платила. Первые дни после операции с опаской ходила. Сразу прошла физиолечение. И уже через неделю почувствовала облегчение. Сейчас могу спокойно передвигаться», – рассказала пациентка.

Радиочастотная денервация, или абляция, проводится в дневном стационаре и под местной анестезией. Эффект, по словам врачей, может сохраняться 5–7 лет. После процедуру можно повторить.

«Пациентам, которые не готовы менять сустав или имеют противопоказания к большой операции, а также находящимся в ожидании своей очереди на замену сустава подходит радиочастотная денервация. Она проводится без разрезов, через проколы. После РЧД самостоятельно уходит даже тот, кто ходить не мог от боли», – отметил руководитель травматологического центра профессор Берик Толеубаев.

В прошлом году РЧД прошли 65 карагандинцев. За одну манипуляцию Фонд медицинского страхования направляет медорганизации более 180 тысяч тенге.