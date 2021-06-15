Безопасный труд: итоги проверок на предприятиях озвучили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Статистику производственного травматизма и результаты проверок на предприятиях озвучили в акимате Карагандинской области.

«За пять месяцев 2021 года произошло 96 несчастных случаев, в которых пострадали 122 человека, из них 16 – со смертельным исходом. Наибольшее количество несчастных случаев происходит в горно-металлургической, угольной и строительных отраслях. Основная часть зарегистрирована на таких крупных предприятиях, как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Шубарколь Комир», ТОО «Altyn Komir Service» и других», – сообщила руководитель управления по инспекции труда Ирина Любарская на аппаратном совещании в режиме онлайн.

В числе основных причин докладчик назвала пробелы в обеспечении безопасных условий труда, несоблюдение техники безопасности, недостаточную модернизацию производства.

С начала года в органы полиции направлено 110 материалов специальных расследований несчастных случаев, которые находятся в работе.

По информации руководителя управления, на промышленных предприятиях проведено 319 проверок, по результатам которых выявлено 255 нарушений. На сегодняшний день все они устранены. Административное наказание получили 40 юридических и должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 8,9 млн тенге.

Ирина Любарская рассказала о реализации в регионе Дорожной карты по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019–2023 годы и программы «Безопасный труд».

В области 160 крупных предприятий внедрили международные и национальные стандарты по безопасности и охране труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ). Пять предприятий участвуют в программе Vision Zero, на 31 внедрён проект «Народный контроль». Действует 1 128 производственных советов по безопасности и охране труда.

«В нашем промышленном регионе всегда актуальны вопросы обеспечения безопасных условий труда. К сожалению, нарушения допускают как работодатели, так и сами работники. Необходимо усилить меры по снижению производственного травматизма, больше разъяснять правила безопасности», – подчеркнул аким области Женис Касымбек.

Глава региона поручил на каждом предприятии, где произошли несчастные случаи, разработать конкретный план по улучшению условий труда. На всех производственных предприятиях необходимо провести оценку профессиональных рисков и принимать меры по их минимизации.