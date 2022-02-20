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Безопасный перекресток: спецкнопки для пешеходов устанавливают в Костанае

20 Февраля 2022 19:09
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Безопасный перекресток: спецкнопки для пешеходов устанавливают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По улице Бородина в центре Костаная на светофоре установлена специальная кнопка для пешеходов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Нажав ее, через несколько секунд красный сигнал светофора сменится на зеленый и люди смогут перейти дорогу.

«Такие системы в городе установлены по улице Каирбекова и других перекрестках, где наблюдается интенсивное дорожное движение. В районе улицы Бородина также высокий уровень транспортного потока. Кроме того, здесь расположены три учебных заведения – две школы и учебно-методический центр НВП»,- прокомментировали в полиции.

По словам старшего госавтоинспектора, капитана полиции Макжана Олжабая, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дорогах» проводится анализ аварийности на участках дорог областного центра, где расположены учебные заведения. Улица Бородина – один из них.

Специальная кнопка для пешеходов позволит школьникам безопасно переходить дорогу.

В рамках профилактического мероприятия сотрудниками полиции обследованы учебные заведения и садики города на предмет наличия освещения, дорожных знаков, а также своевременной очистке дорог. Уже вынесено более 20 предписаний об устранении имеющихся недостатков.

Ранее сообщалось о том, что безопасность дорог у школ Костаная начали проверять полицейские.


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#Костанайская область   #Безопасность  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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