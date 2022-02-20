Безопасный перекресток: спецкнопки для пешеходов устанавливают в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По улице Бородина в центре Костаная на светофоре установлена специальная кнопка для пешеходов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Нажав ее, через несколько секунд красный сигнал светофора сменится на зеленый и люди смогут перейти дорогу.
«Такие системы в городе установлены по улице Каирбекова и других перекрестках, где наблюдается интенсивное дорожное движение. В районе улицы Бородина также высокий уровень транспортного потока. Кроме того, здесь расположены три учебных заведения – две школы и учебно-методический центр НВП»,- прокомментировали в полиции.
По словам старшего госавтоинспектора, капитана полиции Макжана Олжабая, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дорогах» проводится анализ аварийности на участках дорог областного центра, где расположены учебные заведения. Улица Бородина – один из них.
Специальная кнопка для пешеходов позволит школьникам безопасно переходить дорогу.
В рамках профилактического мероприятия сотрудниками полиции обследованы учебные заведения и садики города на предмет наличия освещения, дорожных знаков, а также своевременной очистке дорог. Уже вынесено более 20 предписаний об устранении имеющихся недостатков.
Ранее сообщалось о том, что безопасность дорог у школ Костаная начали проверять полицейские.
- Секретами семейного счастья поделилась костанайская семья сотрудников МЧС
- Что нужно сделать для противодействия терроризму – мнения чиновников и экспертов
- Почти 6000 костанайских подростков получили полную вакцинацию Pfizer
- Безопасность дорог у школ контролируют полицейские Карагандинской области
- Беременную женщину эвакуировали костанайские спасатели с заснеженной трассы
- Об опасности схода лавин предупредили жителей ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана