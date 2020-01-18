Безопасный город, гостеприимные полицейские и вкусная еда: чем Тбилиси привлекает туристов

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Грузия становится любимицей туристов со всех уголков мира из-за своего гостеприимства, климата, архитектуры и, конечно же, из-за относительно приемлемой цены за проживание. Страна пользуется все большей популярностью у жителей из разных уголков мира, в том числе казахстанцев.

Туризм является важной составляющей экономики страны. Именно так заявляют в мэрии Тбилиси. Представители туризма и мэрии города подробно рассказали, как они развивают и продвигают туристический потенциал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тбилиси занимает 13-е место в мировом рейтинге безопасных городов

На сегодня в столице Тбилиси проживают 1,1 млн человек. А за 2019 год город посетило 9 млн туристов. Ранее сообщалось, что в минувшем году число казахстанских туристов, решивших поехать в солнечную страну, составило 90 тысяч.





Заместитель мэра города Тбилиси Софио Хунцариа в ходе международного инфо-тура, организованного для туристических компаний, рассказала, какие проблемы пришлось преодолеть городу, чтобы поток туристов стал более активным.





«Естественно, сложности были с самого начала. Мэрия и соответствующая служба Тбилиси подключились к этому процессу. Очень важный момент для привлечения гостей - это безопасность. Еще один важный момент – инфраструктура, гостиницы, услуги. Гости должны быть обеспечены всеми удобствами и должны чувствовать себя комфортно», - отмечает Софио Хунцариа.









Нужно подчеркнуть, что Тбилиси усиливает свои позиции в мировом рейтинге безопасных городов. Город считается одним из самых безопасных. Как сообщили в мэрии города, столица Грузии занимает уже 13-место в вышеназванном мировом рейтинге.

«Можно назвать следующий фактор в развитии туризма – это профилактика и предотвращение. Здесь критическую роль имеет патрульная полиция. Данная служба активно развивается на сегодня. Мы преуспели в этом вопросе, потому что Тбилиси стал действительно безопасным городом, и мы продолжаем углублять этот процесс. Сама служба патрульной полиции стала в значительной степени лицом города», - сказала заместитель мэра.









При этом нужно отметить, что столь в туристическом городе нет туристической полиции. Не так давно такая служба действует в нашей столице Нур-Султане. А, по словам заместителя мэра, Тбилиси не нуждается в туристической полиции, и объяснила почему.

«Туристической полиции в городе нет. Патрулирование осуществляет обыкновенная патрульная полиция. Нужды в туристической полиции как таковой нет. Только в одном из уголков Грузии - Аджарии (Батуми) действуют туристические патрулирующие машины, что является отличительной чертой. Наша патрульная служба старается оказывать помощь и местным жителям, и туристам. Мы стараемся углубить эту сферу. Надо отметить, что сотрудники полиции владеют русским языком и английским. Большое количество населения хорошо владеет английским», - добавила Софио Хунцариа.





«Ни в коем случае патрульной службе нельзя предлагать деньги»

Продолжая тему безопасности, экскурсовод Русудан Джапаридзе отметила, что с момента инвентаризации патрульной службы в структуре работают молодые и образованные кадры.





«Наша страна не только «вкусная» или «ароматная», а именно безопасность способствует тому, что у нас развивается туризм. Сотрудники полиции имеют несколько дипломов. Патрульная служба, по сути, не полиция. Сотрудник патрульной службы работает во благо граждан. К примеру, после того, как я вызвала службу, я знаю, что через три минуты патрульная будет на месте. Если дома нет старших и мои дети остаются одни, то они знают, что поможет патрульная. Патрульная служба охраняет нашу безопасность по всей Грузии, не только в Тбилиси», - отметила Русудан Джапаридзе.





По ее словам, нападение на туристов – крайне редкий случай.

«Единичные случаи были за 15 лет, когда фиксировали нападение на туриста или какие-либо драки. У нас есть такая поговорка – «гость от Бога». У гостей есть желание попасть в мирную страну. Когда нет бюрократии и коррупции, то и настроение людей будет хорошее», - подчеркнула она.

Действительно, в момент пребывания в Тбилиси журналисты и туристические агенты сами убедились, что полиция четко выполняет свои функции и пользуется настоящим авторитетом у жителей.





Как рассказала Русудан Джапаридзе, для сотрудников созданы все необходимые условия для эффективной работы. Она заверила, что в стране, а тем более в сфере безопасности коррупция не существует.

«Законы соблюдаются и выполняются. Ни в коем случае патрульной службе нельзя предлагать деньги. Гарантией служит тому, что все сотрудники службы неподкупные. Они также могут помочь всем жителям, туристам в качестве гида. В некоторых случаях патрульная служба предлагает подвезти до дома. Это не «показуха», а наша повседневная жизнь. Патрульная служба всегда стремится помочь. Они - сами жители Грузии, которые защищают интересы граждан. Зарплаты им немного подняли. Стоит отметить, что государство предоставляет патрульным хорошие льготы. Они обеспечены семейной страховкой», - поделилась она.





Ночные мэры в Тбилиси

В мэрии рассказали о проекте развития так называемой ночной экономики. Так, в Тбилиси существует ночной мэр.





«Ночной шум - это вызов не только для Тбилиси, но и для зарубежных городов. У нас функционирует служба ночных мэров. В европейских городах есть ночные мэры. Мы работаем совместно с ночной службой для того, чтобы снизить отрицательное воздействие и принимаем меры. У нас есть служба надзора, обязанностью которой является посещение соответствующих мест и измерение децибелов, которое помогает определить шумовой эффект. Если нормы превышены, мы можем наложить высокий штраф. В случае неподчинения, мы можем подать в суд», - продолжила заместитель мэра Софио Хунцариа.





Доступные Центры обслуживания населения

«Наша гордость – это реформы в юстиции, полиции и образовании. Реформы дали нам возможность победить бюрократию и коррупцию. К примеру, Дом юстиции доступен всем жителям, куда можно прийти и взять любой документ. К примеру, паспорт досрочный стоит 100 лари (13 100 тенге), а если не срочно - то 60 лари(7860 тенге). Легко можно получать различные документы», - поделилась представитель туризма Р. Джапаридзе.

Грузия и Европейский Союз

Тбилиси в какой-то части напоминает европейские города. Узкие улицы, множество кафешек и магазинов. Также можно заметить, что на всех административных зданиях наряду с родным флагом одновременно висит и флаг ЕС. Именно так страна стремится вступить в Европейский союз. Грузия интенсивно поддерживает отношение с Союзом на основе подписанного соглашения об ассоциации с ЕС.





«У нас есть площадь Европы. Почему Европа? Потому что мы стремимся к вхождению в Евросоюз. На сквере также есть швейцарские цветочные часы», - обратилась тем временем экскурсовод Р. Джапаридзе к участникам инфо-тура.





























Стоит ли ехать в Грузию зимой

«Зимняя Грузия – вкусно, колоритно и не холодно. Все, кто приезжает из нежаркой страны, то у них на Родине всегда холоднее, чем у нас. Температура ниже нуля встречается, наверное, раз в 10-15 лет. До конца декабря можно увидеть зеленые листья. В целом, можно согреться в любой момент. Разные вкусняшки и согревающие напитки всегда под рукой. В каждом уголке города работают разные кафе-заведения. В новогоднее время у нас по-особенному украшается город. Поэтому у нас подготовка к новому году начинается рано, а празднование заканчивается поздно. В Тбилиси все общительные. Именно поэтому общение греет туристов», - делится Русудан Джапаридзе.

































Что предпочитают туристы покупать в Грузии

Шопинг в любой стране – одно из самых увлекательных занятий для туристов. Если приобретение сувениров уже становится обыденным делом во время покупки, стоит не забывать покупать более памятные и полезные вещи. По словам гидов, многие иностранные туристы во время пребывания в стране восхищаются творениями грузинских дизайнеров. В Тбилиси часто встречаются магазины отечественных дизайнеров. Здесь можно приобрести одежду, разработанную по эксклюзивной линии, которые не продаются в других странах.

В Грузии невозможно остаться голодным. Страна богата своей традиционной кухней. Организовываются даже специальные гастрономические туры на родину вина. Практически каждому туристу, побывавшему в Грузии, наверное, приходилось паковать отдельный чемодан с гастрономическими сувенирами. Не стоит забывать о традиционном лакомстве - чурчхеле. Десерт готовят из виноградного или гранатового сока и очищенных орехов на нитку. Туристы, здесь в первую очередь покупают домой вина, различные национальные напитки, сыры, специи, орехи, сухофрукты и даже свежие фрукты, традиционную выпечку. По всей стране много ювелирных лавок, где можно приобрести национальные украшения, сделанные из серебра и покрытые цветной эмалью в грузинском стиле.





















Стоит отметить, что в Грузии есть три международных аэропорта – в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Однако львиная доля осуществляемых международных рейсов приходится на аэропорт Тбилиси.