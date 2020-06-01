Безопасности воспитанников интернатов будет уделяться особое внимание – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа Комиссий по делам несовершеннолетних будет меняться на всех уровнях. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках операции «Жусан» наше государство вернуло на родину тех детей, которые оказались в странах, где идет война. Остается актуальным вопрос обеспечения безопасности детей, которые воспитываются в интернатных организациях», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Он напомнил, что на внеочередном заседании МВК по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК всем государственным органам даны указания по созданию безопасных условий для воспитанников.

«Особая роль отводится попечительским советам, которые должны стать реально работающими органами и включать в свои составы представителей гражданского общества. Открытость и прозрачность их деятельности и участие общественности позволит обеспечить общественный контроль. Будет меняться работа Комиссий по делам несовершеннолетних на всех уровнях – от района до области», - перечислил министр.

По его словам, сегодня потенциал этих органов используется недостаточно эффективно.

«По предложению общественности совсем недавно внесены изменения в Положение об этих комиссиях, в соответствии с которыми их компетенции расширяются», - заключил глава МОН.







