Безопасность запуска ракет с Байконура обсуждают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялось расширенное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Темой заседания стало обсуждение двух законопроектов: «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством РК о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2» для запусков космических аппаратов в северном направлении на орбиты» и «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством РК и Правительством РФ от 10 декабря 1994 года».

Документы позволят четко разграничить обязанности сторон для обеспечения безопасности при пусках ракет-носителей «Союз-2».

«В документах прописаны обязательства сторон по обеспечению экологической безопасности населения и территорий, а также ряд других вопросов. Ратификация документов позволит увеличить загрузку космодрома коммерческими запусками, что положительно скажется на жизнедеятельности всего комплекса Байконур», - сказал Талгат Мусабаев.

Кроме того, законопроекты позволят гармонизировать ранее взятые обязательства, а также сохранить, эффективно использовать и развивать научно-технический, производственный и социально-культурный потенциал и инфраструктуру комплекса «Байконур».