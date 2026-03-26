Безопасность во время чемпионата мира по футболу в США под угрозой

Так, из-за затянувшейся частичной приостановки работы Министерства внутренней безопасности новые сотрудники Управления транспортной безопасности не успеют пройти обучение, чтобы справиться с наплывом болельщиков по всей стране на предстоящем чемпионате мира по футболу, пишет NBC News.

— Мы ожидаем значительного увеличения числа болельщиков. Даже если Управление транспортной безопасности наймет новых сотрудников после завершения приостановки работы Министерства внутренней безопасности, они не смогут приступить к работе на контрольно-пропускных пунктах до окончания чемпионата мира по футболу, — сообщил исполняющий обязанности администратора Управления транспортной безопасности Ха Нгуен Макнил.

Исполняющий обязанности заместителя директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США Николас Андерсен сообщил, что около 60% сотрудников агентства отправлены в неоплачиваемый отпуск или не могут работать.

Заместитель руководителя Управления по внешним связям Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Виктория Бартон заявила, что Фонд помощи при стихийных бедствиях, который помогает финансировать меры по ликвидации последствий стихийных бедствий, быстро истощается. По словам Бартон, если шатдаун продлится и фонд будет исчерпан, Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями не сможет финансировать многие меры по восстановлению после стихийных бедствий.

Заместитель коменданта береговой охраны адмирал Томас Аллен заявил, что у береговой охраны не было достаточного финансирования для работы и оплаты труда своих работников в течение 85 суток из последних 176 дней. Береговая охрана, входящая в состав вооруженных сил США, прекратила многие приготовления к чемпионату мира по футболу и не может оплатить более 5000 счетов коммунальных служб, подвергая опасности риск широкомасштабного отключения критически важной инфраструктуры.

Законодатели обвинили друг друга в недавнем шатдауне, из-за которого были приостановлены некоторые программы Министерства внутренней безопасности, пока Белый дом и Конгресс спорили по поводу иммиграционного законодательства и законов об избирательном праве.

Напомним, проведение чемпионата мира по футболу запланировано с 14 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

