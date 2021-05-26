Безопасность усилят в школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 390 учебных заведениях Карагандинской области будет работать специализированная охрана. Также в школах установят турникеты с «тревожной кнопкой», системы голосового оповещения и видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для этих целей управлением образования совместно с правоохранительными органами разработана Дорожная карта по обеспечению комплексной безопасности участников образовательного процесса в организациях образования Карагандинской области на 2021–2024 годы.

Меры, предпринимаемые в отношении детской безопасности, были рассмотрены на совещании под председательством главы региона Жениса Касымбека.

На встрече обсуждались два основных вопроса: профилактика преступлений против детей и обеспечение безопасности юных жителей Карагандинского региона.

Большая социальная задача – снижение роста преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, а также совершённых самими подростками. По словам заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Армана Оразбаева, продолжается проверка людей, состоящих на учёте в полиции и воспитывающих несовершеннолетних детей. С начала мая этого года начался обход семей, где дети воспитываются неродными отцами.

«Для предупреждения преступлений мы провели анализ всех лиц, состоящих на учёте в ювенальной полиции, и выделили группу риска. Также в связи с событиями в Казани провели обследование 574 учебных заведений. Результаты направлены в управление образования», – сообщил Арман Оразбаев.

На совещании шла речь и о недостаточном количестве школьных инспекторов. Пока проблема не решена кардинально, за определёнными учебными заведениями закреплены зональные инспекторы.

Также решено усилить работу по обеспечению безопасности в школах. Будут заложены дополнительные средства на системы видеонаблюдения и оперативного реагирования и сигнализирования.

«Сейчас идёт согласование дорожной карты с компетентными органами. Запланирована установка турникетов с «тревожной кнопкой» в 249 организациях, где свыше 500 учащихся. Также будут установлены системы голосового оповещения в 617 учебных заведениях. Поэтапно появятся системы видеонаблюдения с подключением к ЦУ в 471 организации», – рассказала руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

За счёт перераспределения ставок вахтёров и сторожей будет введена специализированная охрана в 390 организациях образования.

«Трагические события в Казани показали незащищённость детей и объектов образования от преступлений. Для улучшения ситуации важна консолидация всех систем: органов полиции, управлений образования, здравоохранения, органов опеки и попечительства, социальной защиты, культуры и спорта, акиматов. Главная наша цель – охрана жизни и здоровья детей», – отметил Женис Касымбек.

В дорожной карте большое внимание уделяется и психологической службе. Уже обучено 70 педагогов области по авторской программе «Школьный тренер по детской безопасности». В помощь психологическим службам в 200 школах установили автоматизированную систему психолого-педагогического мониторинга. Пока охватили Караганду, Темиртау и Сарань.

До конца года будут реализованы восемь социальных проектов, в том числе направленных на семейное и нравственно-половое воспитание, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение безопасности.

Для оказания консультативной помощи на постоянной основе работает горячая линия управления образования – 25-25-02. По словам Гульсум Кожахметовой, обработка вопросов проходит в течение часа.

Как известно, несчастные случаи и правонарушения с участием детей увеличиваются в летний период. Причины этого – неорганизованный досуг, отсутствие внимания со стороны родителей и педагогов. Аким области поручил проверить все детские площадки, подключить к работе председателей КСК, родителей и усилить деятельность мобильных групп.

Для детского летнего отдыха уже подготовлено 11 загородных лагерей. Пока все они ждут разрешения на открытие.





Ранее министр образования и науки РК поручил принять комплексные меры по обеспечению безопасности детей в школах.

Напомним, 11 мая 2021 года в гимназию №175 в Казани (Татарстан) ворвался вооруженный преступник и открыл огонь. В результате погибли восемь человек, 21 попал в больницы. Стрелок был задержан.