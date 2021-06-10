Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Безопасность туристов, отдыхающих на побережье Алаколя будет обеспечена в рамках проекта Ashyq

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Июня 2021, 12:39
Безопасность туристов, отдыхающих на побережье Алаколя будет обеспечена в рамках проекта Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безопасность туристов, отдыхающих на побережье Алаколя будет обеспечена в рамках проекта Ashyq. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

«Безопасность сотрудников и отдыхающих туристов, минимизация распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на побережье озера Алаколь будет обеспечиваться путем внедрения субъектами предпринимательства проекта Ashyq в формате «добровольных» участников, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции.
Владельцам или лицам, ответственным за размещение отдыхающих в местах отдыха и проживания, а также иным объектам по их обслуживанию, расположенных в туристко-рекреационной зоне озера разрешено функционировать при проверки заселяемых отдыхающих (посетителей) с «зеленым» и «синим» статусами через QR- код или по ИИН.
Проверка статусов иностранных граждан будет производиться в ручном режиме посредством ввода сотрудником, контролирующим вход в помещение, номера паспорта в приложение Ashyq», - отмечается в сообщении.
При предоставлении посетителем документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих) или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, допуск на объекты туристко-рекреационной зоны разрешается без проверки статуса отдыхающих. Также временно нетрудоспособные лица при предъявлении подтверждающего документа на объекты туристко-рекреационной зоны могут входить без проверки статуса.
Физическим лицам с «желтым» и «красным» статусами в туристко-рекреационную зону озера Алаколь прибывать запрещается.
Следует отметить, что межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, за исключением перевозчиков, участвующих в проекте Ashyq разрешены с определенными ограничениями.
Алматинская область   Восточно-Казахстанская область   Туризм   Здравоохранение   Безопасность   Общество   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора