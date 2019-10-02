Безопасность стран обсудили представители вооружённых сил СНГ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошло 10-ое заседание Координационного комитета начальников войск радиационной, химической и биологической защиты министерств обороны государств-участников СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Делегации вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и секретариата Совета министров обороны СНГ обсудили основные угрозы радиационной, химической и биологической безопасности в современных условиях. Кроме того, был уточнен план взаимодействия и определены основные направления развития Объединенной системы радиационной, химической и биологической обстановки СНГ.





Результатом встречи стало достижение договоренностей, направленных на обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности Вооруженных сил стран СНГ.

Координационный комитет начальников войск радиационной, химической и биологической защиты создан в ноябре 2008 года. Заседания проводятся ежегодно в каждой из стран-участниц в порядке алфавитной очереди. В прошлом году обсуждение проходило в Минске.

Координационный комитет выполняет ряд задач, в числе которых повседневный контроль радиационной, химической и биологической обстановки на территориях государств-участников соглашения, своевременное доведение до органов военного управления этих стран информации об изменении обстановки и угрозе распространения радиоактивных веществ, токсичных химикатов и биологических средств на территории других государств.

Помимо этого, комитет разрабатывает предложения по повышению боевой готовности войск, занимается выработкой единых подходов к формам и методам обмена информацией, методикам проведения оперативных расчетов, а также совершенствованию нормативной правовой базы функционирования объединенной системы.

Стоит отметить, что странами, входящими в состав данного комитета, на постоянной основе проводятся совместные тренировки и сборы, где отрабатывается взаимодействие войск Объединенной системы РХБ обстановки СНГ.



