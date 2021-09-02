Безопасность школьников проверили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обеспечение безопасности детей в школах города Кокшетау проверил главный акмолинский полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева начальник департамента полиции региона Арманбек Баймурзин проверил обеспечение безопасности учащихся в нескольких школах Кокшетау.

«Школа – это место, где в течение учебного года дети и подростки проводят большую часть времени. Здесь они получают знания, отдыхают во время перемен, посещают кружки и внеурочные занятия. Поэтому безопасность детей в школах находится на особом контроле», - отметил генерал-майор.

Полицейскими проводятся мероприятия по обеспечению безопасности детей как в стенах учебных заведений, так и за их пределами. Одно из направлений – обеспечение дорожной безопасности.

Так, возле школы-лицея №2 есть два регулируемых пешеходных перехода. Однако дети, стремясь сократить себе путь, перебегают дорогу в неустановленном месте. В этой связи директор Гульнара Абдыкасымова обратилась к главному акмолинскому полицейскому с просьбой помочь обустроить для учеников пешеходный переход по улице Габдуллина. Проводится реконструкция этой улицы. Совместно с акимом города Бауржаном Гайсой глава полиции региона обещал рассмотреть этот вопрос.

«Министерством внутренних дел совместно с Министерством образования разработан перечень запрещенных к проносу в организации образования предметов. Это оружие, ножи, кастеты, лезвия, имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики. В областном центре проводится планомерная работа по обеспечению пропускного режима в школах. Для этого устанавливаются турникеты. Это позволит исключить возможность проноса запрещенных предметов и посещения школ посторонними людьми. Также вводятся дополнительные квалификационные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим безопасность школ. Например, в многопрофильной школе-гимназии №5 «Таңдау» города Кокшетау безопасность детей обеспечивает специализированная охранная организация ТОО «Галион», - рассказали в ведомстве.

Большая работа проделана по оснащению школ камерами видеонаблюдения. На сегодня 552 общеобразовательные школы и 32 колледжа региона оснащены камерами видеонаблюдения на 100%. С Центром оперативного управления города Кокшетау интегрированы 27 школ областного центра и 7 школ города Щучинска. На монитор дежурных частей выведены 9 школ области. Специализированная охрана есть в 35 городских школах и 7 школах районных центров, а также в 8 школах сельской местности. Тревожные кнопки с выводом на пульт охранных фирм или дежурных частей ГУРОП установлены в 89 школах. Планируется их установка еще в 12 школах области.

«В рамках акции «Внимание, дети» для обеспечения безопасности детей вблизи школ городов и населенных пунктов проведено 552 обследования прилегающей улично-дорожной сети. За летний сезон вблизи школ заменено более 50 дорожных знаков, обустроено 10 искусственных неровностей, два нерегулируемых пешеходных перехода. К школе №5 «Таңдау» также есть пешеходный переход. В ближайшее время запланированы ремонтные работы, в ходе которых инженерные сети возле школы будут проложены под землей. Это позволит создать к школе удобные подъездные пути и парковочные места», - добавили в ведомстве.