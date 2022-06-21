Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Безопасность продукции проверили в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
21 Июня 2022, 08:51
Безопасность продукции проверили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Результаты проверки безопасности продукции в Акмолинской области озвучили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, за пять месяцев 2022 года было закуплено 1550 образцов продукции, из них 117 проб (7,5%) не соответствовали требованиям технических регламентов. Из 915 образцов пищевой продукции не соответствовало 66 (7,2%), из 638 образцов непродовольственной продукции - 51(8%).

Мониторингом были охвачены все товарные позиции: отобрано 142 образца мяса и мясной продукции (20 не соответствовали нормам), 54 пробы птицы и птицепродукции (7 несоответствий), 53 образца рыбной продукции (6 несоответствий), 74 пробы масложировой продукции (4 несоответствия), 138 проб молока и молочной продукции (9 несоответствий), 76 проб кондитерских изделий (3 несоответствия), пять проб кулинарных изделий (2 несоответствия), 85 образцов мукомольных, макаронных, крупяных изделий (6 несоответствий) и т.д.

Не было выявлено несоответствий при исследовании 48 проб соковой продукции и 9 проб специализированной пищевой продукции, в том числе детского питания, а также 10 проб БАДов.

«Среди товаров народного потребления лидирующую позицию по несоответствию требованиям технических регламентов Таможенного союза занимает мясная продукция - 14,8%, мясо птицы и птицепродукция - 13%, рыбная продукция - 11,3%, крупяная продукция - 7,1%, молочная продукция - 6,5%. Из непродовольственной группы продукция легкой промышленности - 42,2%, детские игрушки - 28,7%, детские вещи - 11,1% и парфюмерно-косметическая продукция - 1,3%», - отметили в ведомстве.

Более 75% несоответствия приходится на маркировку продукции, по микробиологическим показателям – 7,7%, по физико-химическим показателям – 9,4%, обман потребителя – 6%.

«Сравнительный анализ показывает, что наибольший процент выявленной несоответствующей продукции, обращаемой на внутреннем рынке области, приходится на долю импортной продукции – 79,6%. Это свидетельствует о завозе поставщиками и реализаторами некачественной и небезопасной продукции, без документов соответствия и товаросопроводительных документов. По всем фактам выявленных нарушений в отношении субъектов предпринимательства выдано 63 предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - добавили в ведомстве.

Акмолинская область   Безопасность   Регионы Казахстана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной