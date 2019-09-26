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Безопасность поставок нефти на мировой рынок выходит на первый план – Канат Бозумбаев

26 Сентября 2019 12:14
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Безопасность поставок нефти на мировой рынок выходит на первый план – Канат Бозумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безопасность поставок нефти на мировой рынок сегодня выходит на первый план. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, комментируя атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы знаете, что многие мировые финансисты говорили о том, что через некоторое время откажутся финансировать проекты углеводородного сырья. Некоторые страны заявили, что в ближайшие десятилетия могут полностью отказаться от автомобилей, которые потребляют бензин или дизельное топливо. Это все реальность, которая может наступить достаточно скоро.

Сегодня, конечно, прогнозы относительно будущего нефти и запасов многочисленны и противоречивы. Многие прогнозы сходятся в том, что объемы мирового производства нефти в скором времени достигнут максимума, после чего начнут снижаться, а это грозит мировой экономике. Другие исследования приходят к выводу, что запасы нефти не подходят к концу, а становятся менее доступными. Будущее неопределенно, его точно планировать невозможно. Но те тренды, которые происходят, мы обязаны учитывать и развиваться в соответствии с новыми трендами», - рассказал Канат Бозумбаев в ходе XII Евразийского форума KAZENERGY.

По словам министра, безопасность поставок нефти на мировой рынок сегодня выходит на первый план. Так, он прокомментировал факты атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

«На 10% с ростом цена (на нефть – прим. авт.) отреагировала после атак на объекты в Саудовской Аравии. Я хочу сказать, что мы с коллегами общаемся. Никому из нас - из стран производителей нефти - не нужен такой рост цены. Мы нефтедобывающие страны. Поэтому и объединились в ОПЕК+, чтобы ясно осознавать ответственность, помогать прогнозируемости поставок, цен на мировой рынок. До этой атаки у нас всё шло четко», - высказался К. Бозумбаев.

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Нефть,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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