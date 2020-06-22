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Безопасность полетов: когда ИКАО проведет аудит в Казахстане

22 Июня 2020 18:19
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Безопасность полетов: когда ИКАО проведет аудит в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительной информации, проведение аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Казахстане ожидается в первом полугодии 2022 года, об этом говорится в Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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«Уровень контроля за безопасностью полетов в государствах членах ИКАО определяется по результатам проверок ИКАО (аудит или валидационная миссия). Для повышения уровня эффективного внедрения стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в области безопасности полетов в Казахстане, разработана концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» (ожидаемый срок принятия Закона 4 квартал 2021 года)», говорится в сообщении КГА.

Ранее сообщалось о том, что Комитетом гражданской авиации МИИР РК и АО «Авиационная администрация Казахстана» в рамках обеспечения безопасности полетов отозван сертификат у Bek Air и приостановлены сертификаты Azee Air и Sigma Airlines.


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