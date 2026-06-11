Безопасность мест общего пользования: почему важен лабораторный контроль

Места массового отдыха и оздоровления, такие как бассейны, сауны и бани, требуют строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, передает Kazinform.

Они могут стать потенциальными источниками распространения паразитарных и инфекционных заболеваний.

Среди наиболее распространенных возбудителей — криптоспоридии и лямблии, устойчивые к воздействию внешней среды и способные длительно сохраняться во влажных условиях.

Основные риски заражения связаны с несколькими факторами.

В первую очередь — это недостаточный контроль качества воды. При несвоевременной очистке и дезинфекции вода в бассейнах может становиться благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов и паразитов. Особенно высокий риск отмечается в объектах с большой посещаемостью.

Дополнительную опасность представляют поверхности общего пользования — скамейки, коврики, душевые, поручни и дверные ручки. В условиях повышенной влажности некоторые микроорганизмы способны сохранять жизнеспособность длительное время, что увеличивает вероятность передачи инфекции контактным путем.

Немаловажным фактором остается и соблюдение посетителями правил личной гигиены. Отказ от душа перед посещением бассейна, отсутствие индивидуальной обуви в раздевалках и душевых помещениях повышают риск распространения инфекций. Для предупреждения рисков особое значение имеет производственный контроль, включающий:

регулярный лабораторный контроль качества воды;

проведение дезинфекционных мероприятий;

контроль санитарного состояния помещений и поверхностей;

медицинские осмотры персонала;

информирование посетителей о правилах личной гигиены и санитарной безопасности.

Ответственность за обеспечение безопасных условий пребывания посетителей лежит на владельцах и администрациях объектов. Соблюдение санитарных требований является не только важной мерой профилактики заболеваний, но и необходимым условием сохранения репутации учреждения и доверия посетителей.

По итогам мониторинга лабораторной деятельности отмечается рост объема исследований, связанных с контролем санитарной безопасности объектов общественного пользования. Так, в 2024 году Центром санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК было исследовано 78 проб и проведено 234 исследования. В 2025 году данный показатель увеличился до более чем 115 проб и 405 исследований.

Таким образом, количество исследованных проб выросло на 37 единиц, что составляет около 47%, а количество проведенных исследований увеличилось на 171, или примерно на 73%. Данная динамика свидетельствует о повышении значимости лабораторного контроля и усилении внимания к вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности мест массового пребывания людей.

РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» МЦ УДП РК проводит исследования, направленные на обеспечение санитарной безопасности объектов общественного пользования. В перечень исследований входят анализ воды купально-плавательных бассейнов, а также исследование смывов с поверхностей на наличие возбудителей инфекций. Проведение лабораторного контроля позволяет своевременно выявлять потенциальные риски, обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие и поддерживать высокий уровень безопасности в местах массового пребывания людей.