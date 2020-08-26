Безопасность иссследований Центральной референтной лаборатории ННЦООИ признана на международном уровне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 августа, в Национальном научном центре особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева состоялось торжественное вручение международных сертификатов ISO 35001 «Менеджмент биорисков для лабораторий». С сегодняшнего дня Центральная референтная лаборатория ННЦООИ является первой лабораторией в Центральной Азии и одной из первых в мире, аккредитованной по новому международному стандарту управления лабораторными биологическими рисками, который определяет требования и рекомендации для лабораторий, работающих с опасными биологическими агентами и материалами, в целях контроля и снижения любых рисков, связанных с их хранением и использованием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Аккредитация по сертификату ISO 35001 в очередной раз показала высокий профессионализм сотрудников ЦРЛ всех трех министерств, представленных в ней (Минздрав, Министерство образования и науки, Министерство сельского хозяйства) в области управления биологическими и иными рисками, что означает высокую безопасность проводимых исследований, признанную на международном уровне.

Стоить отметить, что ЦРЛ одной из первых приступила к изучению и внедрению новой системы контроля биологических рисков, описанных стандартом.

«Хотим поздравить наших коллег, которые смогли в нелегких условиях текущей эпидемии COVID-19, сохранить и усилить высокий уровень качества проводимых исследований, что нашло свое подтверждение на международном уровне. Кроме того, аккредитация ЦРЛ по данному международному стандарту способствует повышению как региональной, так и глобальной биологической безопасности», - отметили в Минздраве.

Отметим, ННЦООИ берет начало с создания в 1949 году Средне-Азиатского научно-исследовательского противочумного института. В январе 1992 года переименован в Казахский противочумный научно-исследовательский институт Минздрава РК. Далее в 2001 году преобразован в Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. В июле 2019 года постановлением Правительства РК от 31 июля 2019 года № 563 КНЦКЗИ преобразован в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, с включением в состав 9 региональных противочумных филиалов. Миссия ННЦООИ и его филиалов: обеспечение биологической безопасности страны, разработка и внедрение научных основ мониторинга, профилактики, оценки риска заражения людей особо опасными инфекциями на территории Казахстана для предупреждения и снижения заболеваний людей и животных.