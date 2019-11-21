Безопасность и законные интересы граждан в приоритете работы полиции - Арман Оразалиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кадровые изменения произошли в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, начальник департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев по согласованию с акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым представил личному составу начальника отдела полиции Сарысуского района полковника полиции Бекхожаева Куанышбека Серикбаевича.

42-летний Куанышбек Бекхожаев имеет высшее юридическое образование, в 1998 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК. Прошел все ступени оперативной службы. Последняя занимаемая им должность - заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Жамбылской области.

Начальник департамента полиции полковник полиции Арман Оразалиев, говоря о задачах перед новым руководителем, отметил необходимость придерживаться в своей работе главных приоритетов - обеспечения безопасности и защиты законных интересов граждан, установления тесных контактов с местным населением, оперативного реагирования на любые факты нарушения законности и правопорядка, отмечает пресс-служба ДП региона.

Напомним, ранее по согласованию с акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым и согласно приказу начальника департамента полиции области утверждены новые руководители отделов полиции Рыскуловского и Жуалынского районов. Отдел полиции Рыскуловского района возглавил 55-летний полковник полиции Кайрат Капаров, а на должность начальника отдела полиции Жуалынского района назначен 44-летний полковник полиции Максат Ережепов.

«Как отметил Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», необходимо воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Деятельность руководителей районных отделов полиции должна быть ориентирована на создание условий для эффективного сотрудничества правоохранительных органов с гражданским обществом», - говорит полковник Арман Оразалиев.