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Безопасность дорог у школ контролируют полицейские Карагандинской области

18 Февраля 2022 17:39
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Безопасность дорог у школ контролируют полицейские Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области февраля проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей на дорогах». С начала года в регионе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием детей, где два ребёнка получили травмы различной степени тяжести, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В ОПМ участвуют подразделения местной полицейской службы и а дминистративной полиции во взаимодействии с заинтересованными госорганами. Его цель – снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, а также профилактика детского травматизма.

«Дети – самые незащищённые участники дорожного движения. Именно поэтому их безопасность на дороге должны обеспечить взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и водители транспортных средств. Их личный пример – это самая доходчивая форма обучения ребёнка», – отметили в пресс-службе д епартамента полиции Карагандинской области.

В рамках ОПМ на объектах образования области проводятся встречи с учащимися, тематические занятия и лекции. На дорогах усилено патрулирование сотрудниками дорожно-патрульной службы. С пешеходами и водителями идут профилактические беседы.

Стоит отметить, что на территории Карагандинской области расположено 499 общеобразовательных учреждений, из них 206 - в городах и 293 - в сельской местности. В непосредственной близости от автодорог находятся 183 школы.

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#Безопасность   #Общество   #Дороги  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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