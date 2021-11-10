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Безопасность детей в школах Павлодарской области проверила полиция

10 Ноября 2021 22:57
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Безопасность детей в школах Павлодарской области проверила полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка проинспектировали учебные заведения на наличие металлоискателей, турникетов и камер видеонаблюдения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Cотрудники отдела полиции Успенского района провели обследование образовательных учреждений района. Заместителем начальника отдела полиции Бауыржаном Нурмановым уделялось внимание наличию видеокамер, расположенных в стенах объектов, а также наличию и времени реагирования на сигнал тревожной кнопки», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Во время обследования стражи порядка выяснили, что во многих школах отсутствуют металлоискатели и турникеты.

«Также ещё нет 100-процентного охвата видеокамерами, то есть в зданиях остаются участки, которые не отслеживает наблюдение», - отметили в ДП региона.

Бауыржан Нурманов побеседовал с директорами школ, подняв проблемные вопросы обеспечения безопасности детей в школах.

Напомним, ещё перед началом учебного года для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма стражи правопорядка обследовали улично-дорожную сеть, прилегающую к каждой школе.

Фото ДП Павлодарской области.


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#Павлодарская область   #Образование  
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Автор:

Антон Гагарин

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