Безопасность детей в школах Павлодарской области проверила полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка проинспектировали учебные заведения на наличие металлоискателей, турникетов и камер видеонаблюдения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Cотрудники отдела полиции Успенского района провели обследование образовательных учреждений района. Заместителем начальника отдела полиции Бауыржаном Нурмановым уделялось внимание наличию видеокамер, расположенных в стенах объектов, а также наличию и времени реагирования на сигнал тревожной кнопки», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Во время обследования стражи порядка выяснили, что во многих школах отсутствуют металлоискатели и турникеты.

«Также ещё нет 100-процентного охвата видеокамерами, то есть в зданиях остаются участки, которые не отслеживает наблюдение», - отметили в ДП региона.

Бауыржан Нурманов побеседовал с директорами школ, подняв проблемные вопросы обеспечения безопасности детей в школах.

Напомним, ещё перед началом учебного года для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма стражи правопорядка обследовали улично-дорожную сеть, прилегающую к каждой школе.

Фото ДП Павлодарской области.