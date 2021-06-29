Безопасность детей усилят в школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области реализуют Дорожную карту по обеспечению безопасности детей в организациях образования. Из бюджета профинансировали установку турникетов и тревожных кнопок. В школах появятся тренеры по детской безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что сделают к новому учебному году, рассказали на аппаратном совещании, прошедшем в режиме онлайн.

«Турникеты будут установлены в 158 организациях образования с количеством обучающихся свыше 500 человек. Системами голосового оповещения оборудуют организации с контингентом более 100 человек – в общей сложности 559. До 1 сентября планируем обеспечить 321 организацию тревожными кнопками, 158 – специализированной охраной», – сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

По информации ведомства, сегодня около 20 тысяч камер видеонаблюдения имеется во всех учебных заведениях и детсадах региона. В прошлом году приобрели 6 тысяч новых. Для соответствия системы современному стандарту видеомониторинга со следующего года планируют использовать облачные сервисы.

«За время летних каникул мы должны выполнить всё запланированное по Дорожной карте. Финансирование имеется, всё зависит от слаженной работы. Это касается всей инфраструктуры, которая обеспечивает детскую безопасность. Необходимо принять и усилить меры не только в организациях образования, но и спорта, здравоохранения, социальной защиты, культуры – повсюду, где находятся и занимаются дети», – подчеркнул аким области Женис Касымбек.

Глава региона поручил усилить обеспечение детской безопасности во время летних каникул. Он дал задание по системам видеонаблюдения – по их доведению к стандарту. Ещё одно важное направление – укрепление работы психологических служб, чтобы можно было вовремя выявить детей с нарушенной психикой и помочь им.

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