Безопасность денег - наша ответственность: Болат Жамишев о поступающих средствах в Фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работу по отбору банков второго уровня в целях перечисления средств прокомментировал председатель правления Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя, сейчас счета Фонда открыты в семи крупных банках, в перечень не вошли иностранные банки.

«Я исходил из кредитного рейтинга наших финансовых организаций. 10 крупных банков имеют кредитный рейтинг выше, чем те которые, уже ниже находятся по рейтингу. В этот перечень не вошли иностранные банки», — сообщил Болат Жамишев в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24».

Он уточнил, что доноры сами решают, в какой банк они хотят перечислить средства.

«Первым открылся счет в Halyk, потом открылся в Kaspi. Вчера открылись еще в пяти банках. В принципе, мы можем расширить перечень банков и выбирать банки будут сами доноры, но я думаю, что мы будем ориентироваться на кредитный рейтинг, поскольку безопасность этих денег - наша ответственность», - заявил председатель Фонда Болат Жамишев.

Также он ответил на вопрос, кем принималось решение по отбору банков.

«Сейчас исполнительный орган только в моем лице, поскольку штат еще не сформирован. Подход у меня был простой. Понятно, что он будет формализован и утвержден попечительским советом», - сказал Болат Жамишев.



