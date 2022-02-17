Безопасному поведению на дорогах учит детей павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области проходит операция «Безопасность детей на дорогах», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Павлодарской области с 14 по 23 февраля 2022 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей на дорогах», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что эта операция проходит для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, проведения обучающих занятий с целью закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улице и дороге.

«В ходе данного мероприятия полицейские проводят в школах занятия по правилам дорожного движения, а также участвуют в открытых уроках», - добавили в ведомстве.