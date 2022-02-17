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Безопасному поведению на дорогах учит детей павлодарская полиция

17 Февраля 2022 14:54
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Безопасному поведению на дорогах учит детей павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области проходит операция «Безопасность детей на дорогах», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На территории Павлодарской области с 14 по 23 февраля 2022 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей на дорогах», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что эта операция проходит для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, проведения обучающих занятий с целью закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улице и дороге.
«В ходе данного мероприятия полицейские проводят в школах занятия по правилам дорожного движения, а также участвуют в открытых уроках», - добавили в ведомстве.

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#Павлодарская область   #Образование   #Безопасность  
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Автор:

Антон Гагарин

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