Безопасное завтра: насколько готов Казахстан к разрушительным землетрясениям - новый фильм ТРК Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие страны находятся в зоне риска, связанного с разрушительными землетрясениями, и входит ли туда Казахстан. Готовы ли казахстанцы правильно реагировать на внезапные форс-мажорные ситуации. Ответы на эти вопросы казахстанцы смогут получить, посмотрев документальный фильм «Безопасное завтра», подготовленный Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Каждый год на земном шаре происходит несколько сотен тысяч землетрясений, около ста из них – разрушительные, несущие гибель людей, уничтожающие целые мегаполисы.

Наша страна входит в список государств с сейсмической нестабильностью и разрушительное землетрясение в Турции заставляет задуматься насколько Казахстан готов к подобного рода бедствиям.

Смотрите документальный фильм Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан «Безопасное завтра»:

25 февраля

«Turkistan TV» в 17:45;

«Jibek joly» в 21:05;

«Almaty TV» в 22:00

26 февраля

«Jetisu TV» в 20:00

27 февраля

«МИР» в 10:10;

«Хабар24» в 20:00.

Напомним, разрушительные землетрясения произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. 20 февраля землетрясение магнитудой 6,4 произошло с эпицентром в районе Дефне турецкой провинции Хатай. 24 февраля вечером и 25 февраля утром зафиксированы подземные толчки на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья.

23 февраля утром произошло землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла. В этот же день в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Ощущали 23 февраля подземные точки в Узбекистане и Кыргызстане.