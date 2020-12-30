Безопасное проведение выборов: вышло новое постановление главного санврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло Постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения, защиты жизни и здоровья граждан при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
«Утвердить прилагаемый Алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан», - говорится в документе.
2. Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкент:
1) обеспечить организацию и проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР (далее – ПЦР-тестирование) членов избирательных комиссий, доверенных лиц, наблюдателей в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в период с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года находятся в зонах повышенного и умеренного риска (красной и желтой зонах);
2) составить списки лиц, подлежащих ПЦР-тестированию в разрезе населенных пунктов и представить в филиалы «Республиканского центра электронного здравоохранения», «Фонда социального медицинского страхования» и территориальные Департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК;
3) обеспечить информирование и уведомление лиц, подлежащих ПЦР-тестированию и проработать получение ими статуса застрахованности;
4) определить перечень лабораторий, привлеченных к ПЦР-тестированию;
Также в алгоритме по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов говорится:
Всем участникам избирательного процесса необходимо:
1) соблюдать режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок (далее - маски);
2) использовать антисептические средства для дезинфекции рук;
3) соблюдать социальное дистанцирование между людьми – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;
4) избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта.
Работа избирательных комиссий
Избирательным комиссиям при организации своей деятельности необходимо обеспечить:
1) соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии (маска должна плотно прикрывать нос, рот и подбородок). При этом замена одноразовых защитных масок производится не реже чем каждые три часа;
2) дезинфекцию рук при входе в помещение избирательной комиссии антисептиком или иными средствами;
3) строгое соблюдение правил личной гигиены (частое мытье рук, использование санитайзеров или индивидуальных антисептиков для обработки рук);
4) исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта;
5) расстановку мебели и технического оборудования с учетом социального дистанцирования.
3. Голосование на избирательном участке (пункте для голосования)
4. В помещении для голосования при технических возможностях здания обеспечиваются отдельные входы и выходы. Рекомендуется помещение для голосования достаточно просторное для соблюдения социальной дистанции, с возможностью открытия окон для сквозного проветривания.
5. При входе в здание и в помещении избирательного участка размещается информация о мерах безопасности, которые должны соблюдаться при пребывании на избирательном участке:
1) предупреждение о том, что на избирательном участке не должны находиться лица с повышенной температурой тела (выше 37ºС), которые имеют признаки КВИ или для которых установлен режим самоизоляции, домашний карантин или строгая изоляция;
2) предупреждение о соблюдении дистанции в 1,5 - 2 метра;
3) предупреждение о соблюдении режима ношения защитных масок и рекомендация о ношении защитных перчаток.
В случае выявления у участников избирательного процесса повышенной температуры тела (выше 37ºС) и иных симптомов заболевания КВИ их изоляцию в отдельное помещение на избирательном участке для осмотра медицинским работником либо ожидания приезда бригады скорой помощи. Избиратель вправе проголосовать в предусмотренном помещении вне помещения для голосования в порядке, установленном пунктом 6 статьи 41 Конституционного закона Республике Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»;
Подсчет голосов на избирательном участке
22. Перед подсчетом голосов рекомендуется проветривание и влажная уборка помещения с использованием дезинфицирующих средств.
23. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования необходимо проведение их санитарной обработки дезинфицирующими средствами.
24. Подсчет избирательных бюллетеней члены избирательной комиссии производят при строгом соблюдении режима ношения защитных масок и перчаток, социальной дистанции.
25. Членам избирательных комиссий при подписании документов необходимо использовать личные авторучки.
26. По окончании подсчета голосов рекомендуется проведение полной дезинфекции помещения для голосования.
Требования к избирателям
33. На избирательном участке строго соблюдать меры безопасности, указанные в пункте 2 настоящего Алгоритма.
34. В помещении для голосования соблюдать требования и указания избирательной комиссии по обеспечению мер санитарной безопасности.
35. В целях обеспечения мер санитарной безопасности не рекомендуется приводить с собой детей.
36. Избиратели, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или которые находятся на карантине в связи с КВИ, обязаны уведомить об этом избирательную комиссию при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.
С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь.