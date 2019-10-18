Безопасное движение на дорогах пропагандирует павлодарский автобус

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Обклеенный напоминаниями ПДД автобус вышел на маршрут в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» в Павлодаре на свой привычный городской маршрут вышел автобус МАЗ-537», с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения. На боковых поверхностях автобуса в пилотном режиме нанесены изображения детей, дорожных знаков, светофоров и дорожной инфраструктуры с пропагандой безопасного поведения на дорогах», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Акция инициирована на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и на снижение дорожно-транспортного травматизма, добавили в ведомстве. Таким необычным способом полицейские ещё призывают пешеходов и водителей к соблюдению элементарных правил безопасного поведения на дороге.

«Мы очень надеемся, что такая социальная реклама обратит внимание горожан к безопасности детей на дорогах, что они сами будут более внимательными и не станут участниками дорожно-транспортных происшествий», - поделились в полиции.

Фото департамента полиции Павлодарской области.