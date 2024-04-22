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    19:15, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Безопасный пропуск паводковых вод идет в водохранилища ЗКО

    Урало-Кушумская оросительно-обводнительной системы
    Фото: nasec.kz

    Идет наполнение 4-х водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них собрано 217 млн кубометров воды, это 83,4% от общего объема, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы РК.

    Четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 91%, это 101 млн кубометров воды.

    В трех водохранилищах по реке Большой Узень собрано 104,6 млн кубометров воды, это 67% от общего объема.

    Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен, всего по ним пришло 428 млн кубометров паводковых вод. Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 854 см.

    Уровень реки Шаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 733 см.

    Уровень реки Деркул у поселка Белес составляет 239 см.

    Специалисты «Казводхоза» постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.

    Теги:
    Река Урал Водохранилище Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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