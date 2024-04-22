Безопасный пропуск паводковых вод идет в водохранилища ЗКО

Идет наполнение 4-х водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них собрано 217 млн кубометров воды, это 83,4% от общего объема, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы РК.

Четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 91%, это 101 млн кубометров воды.

В трех водохранилищах по реке Большой Узень собрано 104,6 млн кубометров воды, это 67% от общего объема.

Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен, всего по ним пришло 428 млн кубометров паводковых вод. Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 854 см.

Уровень реки Шаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 733 см.

Уровень реки Деркул у поселка Белес составляет 239 см.

Специалисты «Казводхоза» постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.