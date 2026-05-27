Безопасны ли аттракционы в Кокшетау: что показали проверки

Приближаются лето и долгожданные каникулы. А значит, совсем скоро детвора устремится в парк, где можно покататься на любимых аттракционах и угоститься сладкой ватой. Насколько такие развлечения безопасны и во сколько они обходятся родителям в Кокшетау, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Одним из самых популярных летних развлечений для детей Кокшетау остаются аттракционы. По словам опрошенных жителей областного центра, многие стараются приводить сюда своих детей хотя бы раз в пару недель. Есть и те, кто не пропускает ни одного выходного или праздничного дня.

При этом мнения о состоянии и уровне обслуживания в парке разделились.

— Внутри самого парка, по сравнению с новой площадью, не хватает мусорок и нормальных лавочек — все старые. Аттракционы для совсем маленьких на выходных почему-то закрыты, мы приходим уже не первый раз. Возможно, там какая-то поломка, — поделилась молодая мама Шынарай.

Противоположной точки зрения придерживается студентка Дильназ.

— Мы нечасто бываем в парке, но нам очень нравятся местные аттракционы, особенно те обновления, которые здесь появились, — отметила девушка.

Тем не менее практически все опрошенные вспоминают прошлогодний случай, когда во время дождя остановилось «Колесо обзора».

Насколько безопасны аттракционы сегодня и проходят ли они необходимые проверки, редакции рассказал владелец ТОО «Городской парк культуры и отдыха» города Кокшетау Расул Кенжигалиев.

По его словам, в прошлом году парк заключил договор со специализированной организацией, которая занимается сертификацией и техническими испытаниями аттракционов.

— Эта компания работает с такими городами, как Астана, Караганда, Петропавловск. В июле прошлого года у нас они провели полную проверку каждого аттракциона и выдали заключение о том, что все они технически исправны и допускаются к эксплуатации, — отметил собеседник.

Такие проверки проводятся ежегодно. В этом году аттракционы вновь пройдут техническое обследование уже в июле. При этом услуга не из дешевых: ее стоимость исчисляется миллионами тенге.

Однако, как заверил предприниматель, на ценах для посетителей это не отражается.

— Цены формируются не исходя из наших затрат на испытания. Проверка — это обязательное требование, без которого мы не можем работать. В целом ценообразование ориентируется на общие показатели по стране. К примеру, в этом году вырос НДС, поэтому мы немного, буквально на 100 тенге, подняли стоимость некоторых аттракционов, — пояснил Расул Кенжигалиев.

По его словам, парк постепенно обновляется: закупаются новые аттракционы, модернизируются существующие. Только в текущем году было закуплено и установлено 4 новых аттракционов. Одним из последних нововведений стал круглогодичный павильон с интерактивной комнатой «Пол — это лава», аналогов которой в Кокшетау пока нет.

Вместе с тем остаются и проблемные вопросы, которые приходится решать самостоятельно. Один из них — кадровый дефицит.

— Из-за сезонности бизнеса у нас ежегодно возникает проблема с персоналом. Зимой аттракционы не работают, поэтому мы не можем содержать штат круглый год. Людей приходится отпускать, а весной снова набирать и обучать. Администратор и операторы основных аттракционов прошли сертификацию, обучались в Астане, а теперь уже на месте обучают новых сотрудников, — рассказал он.

Касаясь прошлогоднего инцидента с «Колесом обзора» во время грозы, собеседник подчеркнул, что сотрудники действовали оперативно. Тогда из-за отключения электричества, затронувшего целый квартал, аттракцион остановился, однако операторы вручную прокручивали колесо и поочередно высаживали посетителей.

— Это произошло не по нашей вине. Но у нас отработаны все действия на случай подобных ситуаций, каждый оператор знает, как действовать. Поэтому горожане могут быть спокойны, — добавил он.

В планах дальнейшее развитие парка: обновление кабинок «Колеса обзора», закупка новых экстремальных аттракционов и крупного семейного аттракциона. Однако реализация этих проектов зависит от продления аренды, поскольку подобные вложения требуют значительных затрат, а срок их окупаемости составляет от 7 до 10 лет.

Теперь о стоимости развлечений

Одним из самых популярных аттракционов остается «Колесо обзора», с которого открывается вид на весь город. Один круг стоит 1000 тенге. При этом несовершеннолетние могут кататься только в сопровождении взрослых, а значит, фактическая стоимость увеличивается как минимум вдвое.

Такие аттракционы, как «Цепочки», «Хип-хоп», «Автодром» и «Бык Родео», обойдутся также в 1000 тенге. «Пчелка» и «Паровозик» стоят 800 тенге.

Надувной батут — 800 тенге (20 минут в выходные и 30 минут в будни), а 10 минут на спортивном батуте — 700 тенге. Столько же стоят аттракционы «Детский рай», «Чашечки», «Детская цепочка», «Рыбалка» и «Лодочка».

Посещение детской комнаты обойдется в 1000 тенге, поездка на автобусе по территории парка — в 800 тенге. Столько же стоит пострелять в тире или из лука, а также пройти зеркальный лабиринт.

Для любителей более ярких эмоций предусмотрен аттракцион «Виртуальная реальность». Здесь можно «полетать» на кукурузнике, испытать экстремальные качели, окунуться в мир динозавров или пройти хоррор-сценарий. Стоимость — от 1000 до 1500 тенге.

И, конечно, не обходится без сладостей. Средние цены в парке следующие: сладкая вата — 700 тенге, 100 граммов мороженого — 500 тенге, попкорн (ведерко 1 литр)- 1000 тенге, напиток объемом 0,5 литра — 700 тенге.

В итоге несложные расчеты показывают: чтобы прокатить своего ребенка на всех аттракционах и сделать небольшой сладкий перерыв, родителям придется потратить около 20 тысяч тенге. Впрочем, при желании можно уложиться и в гораздо меньшую сумму, выбрав лишь несколько развлечений.

