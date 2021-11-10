Безопасна ли вакцинация от КВИ для беременных – ответ врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Накануне в столицу поступили морозильные установки для хранения вакцины Pfizer, которой в первую очередь будут прививать детей и беременных. Насколько вакцинация безопасна для беременных женщин и будущего ребенка, и как им защититься от COVID-19, рассказала акушер-гинеколог высшей категории, руководитель службы поддержки пациентов и контроля качества медицинских услуг Многопрофильной городской больницы №3 Анар Кыстаубаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Самой лучшей защитой от COVID-19 на сегодня является вакцинация и соблюдение мер личной и общественной безопасности, социальное дистанцирование. Женщинам, планирующим беременность, необходимо получить прививку заранее, оптимально за 3-6 месяцев, потому что другие стороны планирования, такие как обследование на инфекции, профилактический прием фолиевой кислоты, для профилактики пороков развития плода, как раз занимают такой промежуток времени», - пояснила врач.

По ее словам, если беременность уже наступила, а женщина не успела пройти вакцинацию, то прививку нужно получить после 12 недели. Вместе с тем важно помнить, что заболевание все-таки может наступить, пациент может болеть в легкой или бессимптомной форме, и при этом оставаться источником инфекции. Поэтому нужно постоянно соблюдать саннормы и личную гигиену, использовать средства защиты.

Акушер-гинеколог также рассказала, безопасна ли вакцина для беременных женщин.

«Прививка не опасна для беременных, потому что, она не несет в себе живой вирус, не может встраиваться в клеточный аппарат человека. Основная ее функция – помочь выработать антитела. Если говорить проще – антитела выполняют роль стражников, которых научили распознавать только один вид опасности. И как только вирус попадает в организм, антитела блокируют его. Прививка не влияет каким-то определенным способом и на плод. На сегодняшний день только три прививки против COVID-19 получили сертификат EUA (Emergency Use Administration) от FDA. Среди них мРНК-вакцина от Pfizer. В Казахстане эта вакцина в первую очередь будет использована для вакцинации детей и беременных. Она имеет молекулы мРНК, кодирующие шиповидный белок оболочки коронавируса. В организме человека данные молекулы распознаются иммунной системой и против них вырабатываются антитела», - проинформировала Анар Кыстаубаева.

Врач напомнила, насколько опасна коронавирусная инфекция при беременности для здоровья матери и ребенка, особенно у тех, кто не успел привиться. С ее слов, поскольку организм впервые сталкивается с вирусом, он начинает активно вырабатывать антитела и далее заболевание может пойти по разным сценариям. Наилучший – когда заболевание перенесено бессимптомно. Худший, когда иммунная система чрезмерно реагирует на вирус, вырабатывает сильный иммунный ответ и начинает атаковать как вирусные, так и свои клетки и развивается цитокиновый шторм. А это в считанные дни может привести к гибели как пациентки, так и внутриутробного плода. Также могут возникнуть кровотечения и многочисленные тромбозы всего организма.

«В обязательном порядке необходимо пройти вакцинацию, если пациентка родила. В послеродовом периоде риски сопоставимы с небеременными пациентками. Американский колледж акушеров гинекологов уже выпустил рекомендации по получению дополнительной дозы вакцины у беременных и недавно родивших пациенток. Данные рекомендации основаны на исследованиях с высоким методологическим качеством», - прокомментировала медик.