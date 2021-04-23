Безопасна ли питьевая вода в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент санитарно-эпидемиологического контроля исследовал питьевую воду на соответствие бактериологическим и санитарно-химическим показателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами Гульнара Джаксылыкова рассказала, что на бактериологические показатели отобрали 396 проб, на санитарно-химические – 262. Не соответствовали нормативам две и шесть проб, соответственно.

Вода источников водоснабжения общественного пользования исследуется на обобщённые показатели химических веществ, химические вещества, образующиеся в воде в процессе её обработки в системе водоснабжения, органолептические показатели, радиационные показатели, микробиологические и паразитологические показатели.

«В 2020-м году исследовали 1862 пробы питьевой воды на бактериологические показатели. Не соответствовали 30 проб, или 1,6%. На санитарно-химические показатели исследовали 1421 пробу, не соответствовали 60, или 4,2%. Не соответствовали по цветности, мутности, ржавчине, сухому остатку. Токсических и радиологических показателей не выявлено. Это в основном глубинные скважины и колодцы по всей области. Их чистят, промывают и воду используют дальше. Этот процесс контролируется», - проинформировала Г. Джаксылыкова.

Санврач добавила, что инфекционная заболеваемость населения, связанная с питьевой водой в регионе не фиксируется на протяжении длительного времени.

«На период паводка могут быть изменения в питьевой воде. Наша область потребляет воду из реки Есиль. Поэтому в период паводка наблюдается природное увеличение цветности, мутности, жесткости, сухого остатка. Затем все это исчезнет. Сейчас не нужно опасаться того, что вода изменила свой вкус. Общая жесткость повышена из-за природных явлений. Снега смыли минвещества с поверхности земли в реку. Снять жесткость можно бытовыми фильтрами или кипячением. Все нечистоты в период паводка попадают в Есиль. Чтобы не возникло кишечной заболеваемости среди населения, «Есиль су» и «Кызылжар су» могут применить гиперхлорирование. Вода обеззараживается. Это не опасно. Хлор нестойкий химический элемент, после реакции обеззараживания распадается. Он улетучивается в резервуарах воды, которые есть на предприятиях», - сообщила Г. Джаксылыкова.

В лаборатории показали, какая вода приходит на очистные сооружения и что с ней происходит после коагуляции, фильтрации, отстаивания, обеззараживания. Сотрудник ТОО «Кызылжар су» Галина Тюменева отметила, что лабораторный контроль ведется на всех этапах очистки.

«Весной увеличивается периодичность отбора проб и добавляется проверка ряда показателей. Во время паводка каждый час лаборанты делают анализ воды. О результатах сообщают технологу, который корректирует процесс очистки при необходимости. Например, добавить или убавить концентрацию реагента. Увеличение дозы коагулянта не опасно. Он просто помогает грязи сесть на дно. Вода выходит безопасная», - заверила Г. Тюменева.

Из 640 населённых пунктов Северо-Казахстанской области 343 пользуются водопроводной водой, 283 пользуются из децентрализованных источников водоснабжения, 14 пользуются привозной водой. Обеспеченность безопасной питьевой водой или водопроводной водой составляет 88,3% .

На контроле департамента - 109 водопроводов и 475 объектов децентрализованного водоснабжения.