Безналичный расчет внедрят в школьных столовых Казахстана

1 Ноября 2022, 13:02

1 Ноября 2022, 13:02

Безналичный расчет внедрят в школьных столовых Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В школах будут пересмотрены нормативы обеспечения детей питанием. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое значение для развития детей имеет качественное питание. При этом будут пересмотрены нормативы обеспечения детей питанием, меню. Продолжится работа по предоставлению однократного горячего питания учащимся начальных классов», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Он сообщил, что в столовых будут внедрены системы безналичного расчета, онлайн-система контроля качества блюд, обновлена материально-техническая база столовых.

Также глава Минпросвещения остановился и на вопросах касательно защиты прав детей.

«Для поддержки детей-сирот будет внедрена альтернативная форма семейного устройства – институт профессиональной семьи. Усилится роль психологических служб в школе. Будут внедрены единые стандарты методических пособий педагогов-психологов. Будет возобновлено взаимодействие школы и родителей, работа попечительских советов», - добавил министр.