Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Безналичные операции по платежным карточкам в Казахстане выросли в 2,5 раза

Автор:  
Данияр Дауталиев
2 Марта 2021, 10:05
Безналичные операции по платежным карточкам в Казахстане выросли в 2,5 раза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский рынок платежных карточек демонстрирует динамику активного роста. Всего с казахстанскими карточками проведено 3,2 млрд операций на сумму 52 трлн тенге, что в 1,7 раза выше, чем в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Национального банка РК девять из десяти операций по платежным карточкам проведено безналичным способом. В течение 2020 года с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов проведено 2,9 млрд безналичных операций на сумму 35,3 трлн тенге. Это превышает показатели 2019 года в 2,4 и 2,5 раз, соответственно.

Пандемия внесла свои коррективы и привела к росту безналичных операций и онлайн-покупок. Это подтверждает снижение количества операций по снятию наличных денег. В 2020 году их количество уменьшилось на 21% (297 млн операций). Держатели платежных карточек обналичили 16,6 трлн тенге.

По состоянию на 1 февраля текущего года, в обращении находилось 49,3 млн платежных карточек, из них 26,5 млн карточек (53,8%) активно используются держателями.

Расширяется и инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карточек. Увеличивается количество предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки. Число предпринимателей, принимающей оплату карточкой, превысило 108 тысяч, а число торговых точек – 169 тысяч. Всего по Казахстану работает 203 тысячи POS-терминалов.

По сравнению с показателями 2019 года наблюдается рост количества торговых точек, принимающих оплату платежной карточкой (на 26%) и POS-терминалов (на 26%). К концу 2020 года 86% POS-терминалов на рынке поддерживали функцию бесконтактной оплаты.


Нацбанк Казахстана   Банки   Экономика   Цены и тарифы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане