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Безналичные операции по платежным карточкам в 2021 году выросли в 2,2 раза

2 Марта 2022 21:00
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Безналичные операции по платежным карточкам в 2021 году выросли в 2,2 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего с использованием платежных карточек казахстанских банков за 2021 год проведено 6,5 млрд операций на сумму 93,7 трлн тенге (в 2020 году – 3,2 млрд операций на сумму 52 трлн тенге). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

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78% объема операций (73,1 трлн тенге) по платежным карточкам проведено безналичным способом, и 22% (20,6 трлн тенге) приходится на снятие наличных в банкоматах.

Каждые три из пяти безналичных операций в 2021 году проводилось посредством интернета и мобильного банкинга, а их доля от общего объема составила 83%. В среднем ежедневный объем операций посредством интернета и мобильного банкинга – более 11,5 млн на сумму более 167 млрд тенге.

Расширяется инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карточек. Количество POS-терминалов выросло в 2,4 раза и составило 509 тысяч единиц. 97% POS-терминалов на рынке поддерживает функцию бесконтактной оплаты.

Число предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки, выросло в 2,5 раза и составило 274 тысячи.


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