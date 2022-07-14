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Безналичные операции казахстанцев составили 35,6 трлн тенге за 5 месяцев
14 Июля 2022 13:09

Безналичные операции казахстанцев составили 35,6 трлн тенге за 5 месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безналичные операции населения за 5 месяцев текущего года выросли до 35,6 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Платежная система продолжает развиваться динамично. Безналичные операции населения за 5 месяцев текущего года выросли до 35,6 трлн тенге – на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля онлайн-платежей превысила 83%», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава финрегулятора отметил, что в целях реализации поручения Президента внедрены компоненты Национальной платежной системы, в рамках которой проведена работа по построению системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек.

«По системе мгновенных платежей 9 банков заключили договор об участии в системе, 4 из которых уже открыли доступ к сервисам СМП для своих клиентов. Остальные банки постепенно подключатся до октября текущего года. В настоящее время к МСПК (межбанковская система платежных карт) подключены все банки, предоставляющие услуги по приему карточных платежей, и обеспечен перевод их трафика в МСПК. В дальнейшем планируем масштабирование данных сервисов, разработку концепции развития Open API и Open Banking для обеспечения открытости и доступности финуслуг, расширение сервиса по биометрической идентификации для безопасности онлайн-услуг финансовых организаций», - добавил Галымжан Пирматов.


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Автор:
Корреспондент
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