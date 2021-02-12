Безлимитный абонемент для платных автодорог предлагают ввести казахстанцы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители Алматинской области на общественных слушаниях в Талдыкоргане предложили «НК «КазАвтоЖол» запустить для владельцев легковых автомобилей новую услугу – годовой безлимитный абонемент на пользование платными дорогами на всей территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

АО «НК «КазАвтоЖол» в г.Талдыкоргане провело общественные слушания по вопросу внедрения платности на участке автомобильной дороги «Капшагай-Талдыкорган». Ранее такие мероприятия прошли в г.Капшагае и Кербулакском районе, в ближайшее время слушания также пройдут в Коксуйском и Ескелдинском районах Алматинской области.

В соответствии с Госпрограммой инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы в регионе планируется запуск платной автодороги «Капшагай-Талдыкорган», которая станет логическим продолжением платного автобана «Алматы-Капшагай».

На встрече с общественностью представители «КазАвтоЖол» отметили главные преимущества платных автомобильных дорог. Специалисты компании подчеркнули, что с внедрением платности современная дорога «Капшагай-Талдыкорган» станет еще более технологичной, безопасной и удобной для пользования, поскольку будет иметь независимое от бюджетного планирования финансирование и своевременное обслуживание на повышенном уровне.

Практика внедрения платности на автодорогах широко применяется во многих странах мира. Платные дороги, в отличие от обычных, регулярно ремонтируются и по характеристикам дорожного полотна и придорожной инфраструктуры являются более качественными.

Именно принцип самофинансирования позволяет закреплять за участками собственные сервисные службы, которые поддерживают высокий уровень безопасности: круглосуточно патрулируют и очищают дорожное полотно от мусора, грязи и осадков, оперативно устраняют дефекты дорожного покрытия, систем освещения, дорожных знаков и разметки, помогают водителям в чрезвычайных ситуациях, следят за работой систем безопасности и оповещения водителей, а также за ситуацией на дороге, пояснили представители « КазАвтоЖол «.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, на всех платных участках активно внедряются новые инструменты обеспечения безопасности дорожного движения: сигнальные огни, светоотражатели и катафоты, помогающие водителям ориентироваться на дороге в ночное время, системы освещения и ограждения от скота на ответственных участках, смарт-системы мониторинга за интенсивностью трафика и скоростью участников дорожного движения.

Также на платных дорогах круглосуточно работает call-центр с коротким номером 1403, на который водители могут позвонить бесплатно с сотового или стационарного телефона и получить ответы на любые вопросы, касающиеся платных автодорог.

Говорилось на слушаниях и о том, что внедрение платных дорог включает в себя развитие придорожной инфраструктуры: строительство для мест отдыха, АЗС, отелей, кафе, супермаркетов, аптек, теплых туалетов и т.д. Эти объекты сдаются в аренду предпринимателям и обеспечивают работой население близлежащих населенных пунктов.

На участке «Капшагай-Талдыкорган» не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная «открытая» система платности. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и заторов, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.

Оплата за проезд будет производиться безналичным способом, по предоплате. Это тоже часть политики безопасности, ведь водителям не нужно будет отвлекаться от управления транспортом. Для оплаты предусмотрено более 20 видов пополнения счета по госномеру автотранспорта. Кроме того, пользователям предлагается заключить договора на использование RFID-меток, которые будут выдаваться на бесплатной основе.

Учтены и интересы и права жителей прилегающих к дороге районов. Им предлагается льготный проезд по годовому абонементу. Также планируется освободить от платы ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, а также приравненных к ним.

Для удобства пользователей нацкомпания разработала мобильное приложение QAJ Mobile. С его помощью водители могут узнать остаток на своем балансе, задать интересующие вопросы. В процессе разработки такие функции, как составление маршрута от точки А до точки Б (километраж и стоимость), интерактивная карта с указанием всех придорожных сервисов вдоль автодорог и Push-уведомления.

После презентации жители населенных пунктов Алматинской области приняли участие в обсуждении вопроса внедрения платности и озвучили ряд замечаний и идей. В частности, было предложено запустить для владельцев легковых автомобилей новую услугу – годовой безлимитный абонемент на пользование платными дорогами на всей территории Республики Казахстан. И установить для него приемлемую стоимость.

Также жители областного центра предложили внедрять дифференцированную ставку оплаты за проезд для каждой области индивидуально, с учетом особенностей экономического развития. Имелась ввиду разница в доходах жителей мегаполисов и регионов.

Другие актуальные вопросы – низкое качество уборки мусора вдоль дороги и в местах отдыха, приоритетность передачи в пользование кемпингов и объектов придорожного сервиса, внедрение практики отчетности «КазАвтоЖола» перед общественностью регионов, через которые проходит платная дорога.

В Капшагае и Кербулакском районе общественность попросила исправить недочеты в строительстве дорожной инфраструктуры на участке «Капшагай-Талдыкорган» и рассмотреть возможность бесплатного проезда для техники агропромышленных предприятий и льготного проезда для грузовых автомобилей местных предпринимателей, и населения.

Замечания и предложения будут переданы руководству нацкомпании для принятия соответствующих решений.