Бежим со смыслом: благотворительный забег «Run for autism» пройдет в Астане
18 мая в Астане пройдет второй ежегодный благотворительный забег «Run for autism» с целью привлечения внимания общественности к проблеме аутизма, передает агентство Kazinform со ссылкой на организаторов.
Собранные средства будут направлены в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в рамках программы «Каждый ребенок достоин школы» фонда «Болашақ» www.bolashakcharity.kz.
Для участия в забеге приглашаются профессиональные спортсмены, бегуны, блогеры, особенные дети и их родители и другие.
Забег пройдет на четыре дистанции:
• 1 км – 5 990 тенге;
• 2,5 км – 6 990 тенге;
• 5 км – 7 990 тенге;
• 10 км – 8 990 тенге.
Условия:
- Каждый участник может принять участие в забеге только на одной дистанции.
- Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, награждаются дипломами.
- Всем финишировавшим, независимо от пола, возраста и выбранной длины дистанции, вручается медаль.
- Члены семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, участвуют в забеге бесплатно.
В рамках мероприятия пройдет спортивно-развлекательная эстафета «Веселые старты» для особенных детей.
Среди участников забега пройдет розыгрыш ценных призов.
Организатор: Корпоративный фонд «Болашақ» при поддержке акимата города Астаны.