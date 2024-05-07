Бежим со смыслом: благотворительный забег «Run for autism» пройдет в Астане

18 мая в Астане пройдет второй ежегодный благотворительный забег «Run for autism» с целью привлечения внимания общественности к проблеме аутизма, передает агентство Kazinform со ссылкой на организаторов.

Собранные средства будут направлены в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в рамках программы «Каждый ребенок достоин школы» фонда «Болашақ» www.bolashakcharity.kz.

Для участия в забеге приглашаются профессиональные спортсмены, бегуны, блогеры, особенные дети и их родители и другие.

Забег пройдет на четыре дистанции:

• 1 км – 5 990 тенге;

• 2,5 км – 6 990 тенге;

• 5 км – 7 990 тенге;

• 10 км – 8 990 тенге.

Условия:

- Каждый участник может принять участие в забеге только на одной дистанции.

- Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, награждаются дипломами.

- Всем финишировавшим, независимо от пола, возраста и выбранной длины дистанции, вручается медаль.

- Члены семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, участвуют в забеге бесплатно.