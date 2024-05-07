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    22:39, 06 Май 2024 | GMT +6

    Бежим со смыслом: благотворительный забег «Run for autism» пройдет в Астане

    забег «Run for autism»
    Фото: bolashakcharity.kz

    18 мая в Астане пройдет второй ежегодный благотворительный забег «Run for autism» с целью привлечения внимания общественности к проблеме аутизма, передает агентство Kazinform со ссылкой на организаторов.

    Собранные средства будут направлены в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в рамках программы «Каждый ребенок достоин школы» фонда «Болашақ» www.bolashakcharity.kz.

    Для участия в забеге приглашаются профессиональные спортсмены, бегуны, блогеры, особенные дети и их родители и другие.

    Забег пройдет на четыре дистанции:

    • 1 км – 5 990 тенге;

    • 2,5 км – 6 990 тенге;

    • 5 км – 7 990 тенге;

    • 10 км – 8 990 тенге.

    Условия:

    - Каждый участник может принять участие в забеге только на одной дистанции.

    - Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, награждаются дипломами.

    - Всем финишировавшим, независимо от пола, возраста и выбранной длины дистанции, вручается медаль.

    - Члены семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, участвуют в забеге бесплатно.

    В рамках мероприятия пройдет спортивно-развлекательная эстафета «Веселые старты» для особенных детей.

    Среди участников забега пройдет розыгрыш ценных призов.

    Организатор: Корпоративный фонд «Болашақ» при поддержке акимата города Астаны.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Астана Аутизм
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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