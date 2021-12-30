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Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки

30 Декабря 2021 15:48
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Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространили видео, на кадрах которого запечатлена погоня мальчика за повозкой Деда Мороза и слышится отчаянный голос ребенка, который кричит: «Стой, Дед Мороз, стой!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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Героем видео, распространяемого в социальных сетях, оказался ученик третьего класса средней школы№6 города Алтай ВКО Дмитрий Головень.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отправил школьнику письмо. В нем он отметил, что разузнал о том, что Дмитрий весь год прилежно учился, получая четверки и пятерки. И что встреча с Дедом Морозом у третьеклассника все же состоялась. Министр пожелал школьнику всегда оставаться таким же решительным, радовать родителей и педагогов, а также достигать поставленных целей. В честь наступающего Нового года Асхат Аймагамбетов подарил школьнику книги и посоветовал читать как можно больше книг во время предстоящих каникул. Также мальчик получил и другие подарки от имени министра.

«Дорогой Дмитрий! Я увидел видео, судя по которому, ты очень хотел встретиться с Дедом Морозом, проезжавшим в повозке по улицам города. Я разузнал, что весь год ты прилежно учился, получая четверки и пятерки. Также твои учителя рассказали, что ты очень активный и ответственный мальчик. Мне сообщили, что после того, как ты побежал за Дедушкой Морозом, для тебя была организована встреча с ним и ты получил подарок и сладости. Дорогой Дмитрий! Я тоже хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом! Будь всегда таким же решительным и достигай поставленных целей! Продолжай хорошо учиться, радовать своих родителей и педагогов. А мы будем создавать все условия для того, чтобы ты мог получать качественное образование. Впереди каникулы, поэтому в преддверии праздника я хочу подарить тебе книги и новогодний подарок в виде сладостей. Верю, что ты прочитаешь книги во время зимних каникул. Книги очень важны для развития и повышения образованности, и я советую читать их всем школьникам нашей страны. С наступающим Новым годом!», – сказано в письме.


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Новый год  
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