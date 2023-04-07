Бездымное будущее: в Швеции рекордно низкое количество курильщиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Стокгольме на международном исследовательском семинаре был представлен отчёт «Шведский опыт: дорожная карта для общества без табачного дыма», в котором подробно изложена новаторская стратегия Швеции по минимизации вредных последствий курения. Об этом передает МИА «Казинформ».

Отчёт подготовлен Health diplomats - международной организацией, работающей над улучшением доступа к здравоохранению, поощрением инноваций и снижением вреда для сведения к минимуму негативного воздействия алкоголя, продуктов питания, никотина и наркотиков.

В Швеции сейчас курит 5,6% населения, но, по мнению экспертов, уже в этом году страна достигнет порога в 5% курильщиков. Именно при таком уровне курения Европейская сеть по борьбе с курением и профилактике табакокурения (ENSP) считает страну, свободной от табачного дыма. Европейский союз (ЕС) поставил перед всеми своими государствами-членами задачу достичь этого порога к 2040 году. Однако Швеция, в которой курило 49% мужского населения, достигнет этой исторической вехи на 17 лет раньше. В чём же секрет её успеха?

В последние десятилетия Швеция ввела традиционные меры по борьбе с курением, примерно на том же уровне, что и другие европейские страны. Но есть и важное отличие - страна открыта для продажи менее вредных бездымных альтернатив сигаретам и избегает их демонизации и ограничения.

«Речь идет о сочетании борьбы против курения с минимизацией вреда. Не существует безопасных табачных изделий, но электронные сигареты, например, на 95% менее вредны, чем традиционные сигареты с процессом горения. Курильщику гораздо лучше перейти на менее вредные альтернативы, чем продолжать курить», - отмечает автор отчёта Делон Хуман, бывший советник по вопросам общественного здравоохранения трех генеральных директоров ВОЗ и генерального секретаря ООН.

Согласно выводам отчёта, подход Швеции, сочетающий традиционные методы борьбы против курения со стратегией снижения вреда, только в Европе может спасти 3,5 миллиона жизней в следующем десятилетии, если другие страны ЕС примут аналогичные меры.

В отчёте отмечается, что основная часть заболеваний и смертей, связанных с табаком, вызвана вдыханием токсичного дыма от горючих сигарет в легкие. А никотин, хотя и вызывает привыкание, не вызывает заболеваний, связанных с курением, в частности, таких как рак легких, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких.

Доказательства того, насколько менее вредны альтернативные продукты, по мнению авторов отчёта, совершенно очевидны. Например, Королевский колледж врачей утверждает, что опасность для здоровья, возникающая при длительном вдыхании паров электронных сигарет, вряд ли превысит 5% вреда от курения традиционных сигарет с процессом горения табака.

Поддержка снижения вреда привела Швецию к тому, что сейчас в стране самый низкий процент заболеваний, традиционно связываемых с курением, по сравнению с другими странами ЕС. А уровень смертности от этих болезней на 39,6% ниже, чем в среднем по ЕС.

«У Швеции очень успешная стратегия по борьбе с курением, которую следует экспортировать, - говорит профессор Карл Фагерстрём, также являющийся автором отчета и всемирно признанным экспертом в области исследований зависимостей. - Миру было бы очень полезно, если бы больше стран поступили так, как Швеция, применив меры, которые сокращают спрос и предложение, в то же время применяя дифференцированные налоговые ставки, дающие курильщикам финансовые стимулы для перехода с сигарет на менее вредные альтернативы».

Стратегия налогообложения табака Швеции основана на пропорциональном акцизе, который отражает меньший риск альтернатив, по сравнению с сигаретами. В апреле 2022 года министр финансов Швеции Микаэль Дамберг заявил, что налоги на табак и никотин структурированы таким образом, что «продукты, как правило, облагаются налогом на основе риска». Таким образом, «продукты, которые считаются более вредными для здоровья, имеют более высокий риск и облагаются более высоким налогом».

В Швеции с 1 января 2023 года ставка акциза на нагреваемый табак составляет всего 36% от ставки акциза, применяемой к сигаретам. И это самая высокая ставка для бездымных альтернатив. Самые низкие ставки акциза на никотиновые пакетики составляют 8% от ставок акциза на сигареты. Менее вредные альтернативы сигаретам более доступны по цене, чем сами сигареты, и это стимулирует курильщиков отходить от самой вредной формы потребления никотина.

«В качестве отправной точки следует настоятельно рекомендовать странам, стремящимся покончить с курением, как это сделала Швеция, принять стратегии снижения вреда, такие как разрешение взрослым курильщикам, которые не могут или не хотят бросать, переключаться на бездымные альтернативы», - говорится в отчёте.

Среди других рекомендаций отчёта - предоставлять курильщикам основанную на фактах информацию и применять дифференцированные налоги, дающие курильщикам финансовые стимулы для перехода с сигарет на менее вредные бездымные альтернативы.