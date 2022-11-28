РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:40, 28 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Бездомных людей полиция Павлодара в холода отыскивает в подвалах и теплоузлах

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Найденных в такого рода местах лиц без определенного места жительства стражи порядка доставляют в приемник-распределитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года более 500 лиц без определенного места жительства выявлены полицейскими. Из них 245 человек помещены в приемник-распределитель управления полиции города Павлодара. Также люди доставляются в центр ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

    По данным департамента полиции региона, с наступлением зимних холодов, павлодарские стражи порядка проводят рейды по местам скопления бездомных людей, которые, давно утратив все родственные связи и не имея жилья, предпочитают жить на улице.

    «В каждом патрульном участке имеется карта с указанием мест дислокации (теплотрассы, канализационные колодцы) людей без определенного места жительства, в которую участковыми инспекторами полиции регулярно вносятся изменения и корректировки», - поделились в ведомстве.

    Здесь отметили, что такие люди, чтобы согреться в морозы, ищут тепло и приют в бесхозных сооружениях, колодцах, тепловых узлах, в подвалах многоэтажек, что может привести к плачевным последствиям. Возможны несчастные случаи, пожары, в которых они могут погибнуть или получить ожоги. Если эти люди окажутся на улице в морозы, высока вероятность получить обморожения.

    «Двери приемника-распределителя открыты круглосуточно. За всю историю существования этого учреждения не отказали в помощи ни одному человеку в элементарной возможности согреться. Вопрос - в другом. Выбор: ночевать где-то в нечеловеческих условиях на теплотрассе или здесь – не для каждого человека без определенного места жительства очевиден», - поделились в ДП области.

    Теги:
    Павлодарская область МВД РК Павлодар Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!